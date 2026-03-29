Весна нарешті прийшла, але нам досі потрібні докази, що це дійсно так, тому хочеться всього весняного – погоди, одягу, смаків. Фудблогерка Марина Гармаш пропонує саме такий рецепт – дріжджових оладок з черемшею.

Років 5 певно минуло як я вперше спробувала її смак, навіть встигла посадити собі вдома завдяки дівчаткам. Відтоді і народилися деякі мої рецепти з черемшою. Нажаль тепер це просто спогади, з черемшою більш нічого не готую.

Оладки виходять м’які, ніжні по – справжньому весняні, так як готуються з першої зелені. Відмінно урізноманітнюють ваше меню, до того ж цей варіант приготування пісний.

Знадобиться: 250 мл теплої води, 1 ч. л. цукру, 1 ч. л. сухих дріжджів, 1 ч. л. солі, 100 гр черемші, 250 гр борошна

У теплу воду додайте цукор і сухі дріжджі. Залиште на 5 хвилин, до появи “дріжджової шапочки”, потім додайте сіль, дрібно нарізану черемшу і борошно. Перемішайте ложкою. Тісто по консистенції не густе і не рідке, як на оладки. Накрийте харчовою плівкою, приберіть для підходу на 25 – 35 хвилин. Змочіть ложку в воду, потім наберіть тісто. Готуйте оладки на середньому вогні, до рум’яної скоринки з додаванням рослинної олії. При приготуванні тісто не перемішуйте! З повною порції виходить 30 смачних оладок.

Ваші слова підтримки для мене важливі, коментуйте, робіть репости, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мою сторінку та мої кулінарні групи. Хай завжди все вдається і буде смачно.

Смачних і приємних моментів!