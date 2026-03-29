18-річна Камолван Чанаго, яка брала участь у конкурсі “Міс Гранд Таїланд-2026” та представляла провінцію Патхумтхані, оконфузилася на сцені.

Як пише видання Daily Mail, у дівчини просто під час промови випали верхні вініри. Проте вона швидко забрала їх в руку, аби повернути все на місце, і продовжила говорити далі. Цей непередбачуваний момент миттєво поширився в мережі, передає Уніан.

До речі, глядачі в залі підтримали модель та наголосили, що Чанаго вразила своїм самовладанням.

“На відео Камолван спокійно поправляє зуби та продовжує говорити. Це заслуговує на захоплення”, – зазначають журналісти.

До слова, в конкурсі краси “Міс Гранд Таїланд-2026” брали участь 77 представниць Таїланду. Переможниця представить країну на “Міс Гранд Інтернешнл-2026”, який має відбутися в Індії в жовтні цього року. Чи вдалося Камолван Чанаго вибороти перемогу – поки невідомо.