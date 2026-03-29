Ціни на великодні набори у супермаркетах цьогоріч стартують від 1200 гривень, проте за “елітний” крафт доведеться віддати майже вчетверо більше.
Скільки коштують великодні продукти порахували в РБК-Україна.
Найдешевша паска (100 г) у торгових мережах коштує близько 40 грн, середня (300 г) – до 90 грн.
Ціни на крафтову випічку б’ють рекорди: у популярних кондитерських Києва вартість паски коливається від 500 до 2000 грн.
М’ясо – найдорожча позиція: кілограм буженини коштує близько 710 грн, а “Дрогобицька” ковбаса – майже 900 грн.
Традиційний набір: десяток яєць у середньому обійдеться у 87 грн, пачка масла – 107 грн, а кагор – від 140 грн.
Три рівні кошика: від “бюджету” до “крафту”
Мережа “Сільпо” вже підрахувала вартість готових великодніх комплектів. Ціна питання залежить від ваших апетитів та любові до ексклюзиву:
- Бюджетний (від 1200 грн): класична паска, м’ясо, сир та бакалія (переважно власних торгових марок супермаркетів).
- Розширений (від 2300 грн): до класики додають італійський панетоне, вишукану м’ясну тарілку та напої.
- Елітний (від 4660 грн): набір для гурманів із делікатесними сирами, преміальним м’ясом та ексклюзивною випічкою від крафтових виробників.
Скільки коштують паски
Вартість головного символу свята коливається від кількох десятків до кількох тисяч гривень.
Ціни в супермаркетах (Сільпо, Novus, Ашан):
- Маленька паска (100-150 г) – від 40 до 70 грн.
- Середня (250-450 г) – від 60 до 100 грн.
- Великий панетоне (500-600 г) – від 400 до 850 грн.
- Сирна паска із сухофруктами – 599 грн.
Крафтовий ексклюзив (під замовлення): у The Cake паска стартує від 500 грн, у Honey – від 1000 грн, а в Namelaka чи Cheesecake Family за святкову випічку доведеться викласти від 1500 до 2000 грн.
М’ясо та делікатеси: що покласти в кошик
М’ясна складова залишається найдорожчою частиною набору.
Ціни на м’ясну продукцію:
- буженина Ятрань – 710 грн за кг;
- салямі – від 169 грн за 450 г;
- салямі італійська – 531 грн. за кг;
- сервелат – 596 грн за 1 кг;
- ковбаса “Дрогобицька” – 890 грн за кг;
- ковбаса “Краківська” – 687 грн за кг;
- ковбаса варено-копчена – від 450 грн за кг
- ковбаса Torre de Nunez Фует – 299 грн за 250г;
Ціни на інші продукти:
- десяток яєць – 87 грн;
- масло (200 г) – 107 грн;
- кисломолочний сир – 237 грн;
- корінь хрону – 200-270 грн/кг;
- кагор – 140-190 грн.
Врешті, ніхто нас не змушує вестися на пропозиції супермаркетів – ковбасу можна зробити вдома, паску спекти також, але навряд чи вони стануть вам у менші гроші. Втім, ви точно будете знати, з чого вони зроблені.