Ціни на великодні набори у супермаркетах цьогоріч стартують від 1200 гривень, проте за “елітний” крафт доведеться віддати майже вчетверо більше.

Скільки коштують великодні продукти порахували в РБК-Україна.

Отже Базовий кошик у супермаркетах стартує від 1200 грн, тоді як елітний набір із делікатесами обійдеться у 4660 грн і дорожче.

Найдешевша паска (100 г) у торгових мережах коштує близько 40 грн, середня (300 г) – до 90 грн.

Ціни на крафтову випічку б’ють рекорди: у популярних кондитерських Києва вартість паски коливається від 500 до 2000 грн.

М’ясо – найдорожча позиція: кілограм буженини коштує близько 710 грн, а “Дрогобицька” ковбаса – майже 900 грн.

Традиційний набір: десяток яєць у середньому обійдеться у 87 грн, пачка масла – 107 грн, а кагор – від 140 грн.

Три рівні кошика: від “бюджету” до “крафту”

Мережа “Сільпо” вже підрахувала вартість готових великодніх комплектів. Ціна питання залежить від ваших апетитів та любові до ексклюзиву:

Бюджетний (від 1200 грн): класична паска, м’ясо, сир та бакалія (переважно власних торгових марок супермаркетів).

Ціни на великодні бокси у мережі Сільпо (скриншот)

Скільки коштують паски

Вартість головного символу свята коливається від кількох десятків до кількох тисяч гривень.

Ціни в супермаркетах (Сільпо, Novus, Ашан):

Маленька паска (100-150 г) – від 40 до 70 грн .

. Середня (250-450 г) – від 60 до 100 грн .

. Великий панетоне (500-600 г) – від 400 до 850 грн .

. Сирна паска із сухофруктами – 599 грн.

Крафтовий ексклюзив (під замовлення): у The Cake паска стартує від 500 грн, у Honey – від 1000 грн, а в Namelaka чи Cheesecake Family за святкову випічку доведеться викласти від 1500 до 2000 грн.

Ціни на паску у Новусі (скриншот)

М’ясо та делікатеси: що покласти в кошик

М’ясна складова залишається найдорожчою частиною набору.

Ціни на м’ясну продукцію:

буженина Ятрань – 710 грн за кг;

салямі – від 169 грн за 450 г;

салямі італійська – 531 грн. за кг;

сервелат – 596 грн за 1 кг;

ковбаса “Дрогобицька” – 890 грн за кг;

ковбаса “Краківська” – 687 грн за кг;

ковбаса варено-копчена – від 450 грн за кг

ковбаса Torre de Nunez Фует – 299 грн за 250г;

Ціни на інші продукти:

десяток яєць – 87 грн;

масло (200 г) – 107 грн;

кисломолочний сир – 237 грн;

корінь хрону – 200-270 грн/кг;

кагор – 140-190 грн.

Ціни на ковбасу у мережі Сільпо (скриншот)

Врешті, ніхто нас не змушує вестися на пропозиції супермаркетів – ковбасу можна зробити вдома, паску спекти також, але навряд чи вони стануть вам у менші гроші. Втім, ви точно будете знати, з чого вони зроблені.