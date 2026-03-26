Рішення, яке на перший погляд виглядає технічним, насправді є глибоко політичним сигналом. Франція тимчасово призупиняє розгляд запитів на притулок для громадян Ірану та Лівану — і цим фактично визнає: сучасні конфлікти настільки нестабільні, що навіть правова система не встигає за їхньою динамікою.

Про це пише RFI Українською.

24 березня 2026 року Національний суд з питань права на притулок (CNDA), підбиваючи підсумки року, оголосив про тимчасове призупинення розгляду цих справ. Причина офіційно звучить стримано: необхідність «оцінити розвиток ситуації» в регіоні. Але за цією формулою стоїть значно більше — криза передбачуваності міжнародного порядку.

Пауза як юридична обережність

CNDA — це інстанція, до якої звертаються після відмови від OFPRA. Тобто йдеться про найчутливіші справи, де рішення означає або захист, або повернення в країну ризику.

Голова суду Томас Андріє прямо визнає дилему: сьогодні неможливо винести справедливе рішення, коли завтра ситуація може радикально змінитися. Відмова у притулку в таких умовах означала б потенційне повернення людини в зону війни — а це вже не лише юридичне, а й моральне питання.

Таким чином, «пауза» стає інструментом захисту — але водночас і ознакою безсилля системи перед швидкістю геополітичних зрушень.

Прецедент Сирії і нова логіка притулку

Це рішення не є безпрецедентним. Після падіння режиму Башара Асада Франція вже застосовувала подібний механізм щодо сирійців. Тоді суд призупинив розгляд справ, щоб згодом переглянути критерії захисту з урахуванням нових переслідувань — зокрема релігійних і етнічних.

Цей досвід сформував нову логіку: притулок більше не базується лише на стабільних категоріях ризику, а реагує на динамічні конфлікти, де ситуація може змінитися за кілька тижнів.

Колективний захист як нова норма

Паралельно Франція дедалі частіше застосовує підхід, який ще кілька років тому виглядав винятком: надання захисту цілим соціальним або національним групам.

Палестинці з Гази тепер автоматично визнаються такими, що потребують захисту — через сам факт їхньої національної приналежності в умовах війни.

Ще більш показовим є рішення щодо іранських жінок. Франція офіційно визнає їх «соціальною групою, що зазнає переслідувань». Це означає автоматичний захист — незалежно від індивідуальних історій.

Фактично йдеться про зміну парадигми: від індивідуального доказу загрози — до визнання системного ризику, закладеного в самій ідентичності.

Європа між гуманізмом і контролем

Ці рішення вписуються у ширший європейський контекст, де міграційна політика балансує між двома імперативами: гуманітарним обов’язком і політичним тиском на обмеження потоків.

З одного боку, Франція демонструє обережність і прагнення не допустити фатальних помилок. З іншого — затягування процедур означає для шукачів притулку місяці невизначеності, життя «в очікуванні», без чіткої перспективи. Це створює нову форму вразливості: юридично людина не відмовлена, але й не захищена.

Рішення CNDA — це не лише про Іран чи Ліван. Це про трансформацію самого поняття притулку у світі, де війни більше не мають чітких початків і завершень. Французька система фактично визнає: класична модель, у якій можна швидко оцінити ризик і винести рішення, більше не працює. У новій реальності притулок стає процесом, а не рішенням. І цей процес дедалі більше залежить не від індивідуальної історії, а від глобальної геополітики.

Ризик нової міграційної хвилі

Ескалація на Близькому Сході потенційно може спровокувати нову хвилю міграції до Європи. І хоча масштаби поки що не порівнювані з кризою 2015 року, ключовий фактор — непередбачуваність.

Якщо конфлікти в Лівані або Ірані загостряться або розширяться регіонально, ЄС може зіткнутися з комбінованим потоком: політичні біженці, економічні мігранти та люди, які тікають від гуманітарної катастрофи. У такому сценарії нинішні «тимчасові паузи» можуть перетворитися на більш жорстку політику відбору — або навпаки, на екстрене розширення захисту для цілих груп.

Чи вплине це на українців у Франції

На перший погляд, ці процеси не стосуються українців безпосередньо. Українці у Франції мають окремий статус — тимчасовий захист, який регулюється на рівні ЄС і не залежить від системи класичного притулку.

Проте на стратегічному рівні зв’язок є.

По-перше, будь-яке зростання міграційного тиску впливає на політичний клімат. Чим більше напруження навколо міграції, тим сильніше посилюються дискусії про обмеження доступу до соціальних систем, житла та інтеграційних програм.

По-друге, відбувається конкуренція за ресурси — адміністративні, фінансові, соціальні. У ситуації перевантаження системи держава змушена розподіляти пріоритети, і це може впливати на швидкість обробки документів, доступ до допомоги чи програм підтримки.

По-третє, змінюється суспільне сприйняття. Українці досі користуються значною підтримкою у Франції, але в умовах нових криз може відбуватися «змішування образів» різних груп мігрантів у публічному дискурсі.

Попри ці ризики, українці залишаються в особливій позиції. Війна в Україні сприймається в Європі як пряма загроза безпеці континенту, а не лише як гуманітарна криза.

Це означає, що політична підтримка, ймовірно, збережеться. Але водночас українська присутність у Європі дедалі більше переходить із категорії «екстреної допомоги» у категорію «довгострокової інтеграції». І саме тут нові міграційні хвилі можуть стати фактором конкуренції — не лише за ресурси, а й за увагу.

