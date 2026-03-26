Адмірал Аліреза Танґсірі загинув унаслідок авіаудару в іранському місті Бандар-Аббас. Він командував військово-морськими силами Корпусу вартових ісламської революції, повідомляє Times of Israel.

Бандар-Аббас – портове місто на півдні Ірану, що виходить на Ормузьку протоку.

Ані Іран, ані ізраїльські військові офіційно не підтвердили і не прокоментували смерть адмірала.

Аліреза Танґсірі очолював ВМС КВІР. За даними ізраїльського чиновника, саме він відповідав за перекриття Ормузької протоки – одного з найважливіших морських шляхів у світі, через який проходить значна частина світового постачання нафти.