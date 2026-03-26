Сьогодні зранку росіяни атакували дронами житлові будинки у Харкові і Дніпрі.

Про наслідки повідомляє ДСНС України, передає Інше ТВ.

Так, вранці російський БпЛА влучив поблизу житлової багатоповерхівки у Слобідському районі Харкова – постраждав цивільний чоловік. Виникла пожежа у підвальному приміщенні будівлі ресторану, вибиті вікна у прилеглих житлових будинках, пошкоджені легкові авто. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та разом із саперами ДСНС провели обстеження території навколо місця влучання.

У Дніпрі, попередньо, 5 людей отримали поранення через російську атаку міста. 7 людей вдалося врятувати – їм надали необхідну допомогу.

Внаслідок атаки пошкоджена житлова 4-поверхівка. Виникла пожежа, яку приборкали вогнеборці.

На місці працювали 29 рятувальників та 7 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомляло Інше ТВ, Ворог атакував локомотивне депо, порти і морвокзал (ФОТО)