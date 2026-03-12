В Україні створюють власну комплексну систему протиповітряної оборони. Український “Залізний купол” суттєво відрізнятиметься від ізраїльського через великі масштаби нашої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю заступника командувача Повітряних сил ЗСУ Павла Єлізарова.

Яким буде український “Залізний купол”

За словами Єлізарова, повністю покрити територію України дорогими зенітними ракетами, такими як Patriot або IRIS-T, фізично та економічно неможливо. Тому військове керівництво затвердило концептуальне рішення – власний “Залізний купол”, який складається з чотирьох компонентів.

“Він буде відрізнятися від ізраїльського, тому що наш купол повинен бути набагато більшим. На нашому куполі, скажімо, ізраїльський купол – це маленька плямочка така, суто за розмірами, я маю на увазі”, – пояснив він.

Наразі Повітряні сили системно працюють над його впровадженням.

Де збивають левову частку дронів

Заступник командувача розповів, що до 50% ворожих безпілотників знищують ще на кордоні або вздовж лінії фронту. Саме там розташовані найбільш підготовлені бригади Сил оборони, які завжди готові до швидкого реагування та приймають на себе основний удар.

Нова тактика росіян та відповідь ЗСУ

Ворог змінив підхід до атак і тепер запускає “Шахеди” великими “стадами”, щоб прорвати українську оборону.

“Вони вже не летять якимись малими групами. Це нагадує, як кабани лісом біжать і зносять усе на своєму шляху. І ця модель буде далі посилюватися”, – розповів Єлізаров.

Він додав, що навіть якщо екіпажі мобільних вогневих груп розташувати у три ешелони, вони не зможуть впоратися з одночасним прольотом, наприклад, 15 дронів на одній ділянці. Частина безпілотників усе одно прорветься.

Саме тому Повітряні сили розробили абсолютно нову тактику боротьби з безпілотниками, до якої зараз системно переходять, зазначив заступник командувача.

