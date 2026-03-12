Ціни на нафту зросли в четвер, з тимчасовим поверненням Brent до позначки 100 доларів, на тлі посилення атак Ірану на нафтові та транспортні об’єкти на Близькому Сході, що викликало побоювання з приводу затяжного конфлікту та перебоїв у постачанні нафти через Ормузьку протоку, пише УНН з посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent виросли на 4,47 долара, або на 4,86%, до 96,45 долара за барель до 07:33 GMT (09:33 за Києвом), досягнувши раніше позначки 100 доларів за барель, у той час як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на $4,05, або на 4,64%, до $91,30.

У понеділок ціна на нафту марки Brent досягла 119,50 доларів за барель, найвищого рівня із середини 2022 року, а потім впала після заяви президента США Дональда Трампа про швидке закінчення війни з Іраном.

“Готуйтеся до того, що ціна на нафту досягне 200 доларів за барель, тому що ціна на нафту залежить від регіональної безпеки, яку ви дестабілізували”, – заявив у середу представник іранського військового командування у своєму зверненні до Сполучених Штатів.

Ознак деескалації в Перській затоці немає, і, як наслідок, кінця перебоїв у постачанні нафти через Ормузьку протоку не видно, заявили аналітики ING у четвер.

“Єдиний спосіб досягти сталого зниження цін на нафту – це налагодити постачання нафти через Ормузьку протоку, – ідеться у звіті ING. – А якщо ні, ринкові максимуми ще попереду”.

Два іноземні танкери, які перевозили іракське мазутне паливо, були атаковані невідомими нападниками в територіальних водах Іраку, внаслідок чого вони спалахнули, повідомив у середу агентству Reuters генеральний директор Головної портової компанії Фархан аль-Фартусі.

Початкове розслідування, проведене іракськими службами безпеки, показало, що танкери атакували начинені вибухівкою човни з Ірану.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) погодилося звільнити рекордні 400 мільйонів барелів нафти, щоб допомогти стримати різке зростання цін після початку американсько-ізраїльської війни проти Ірану. США надають основну частину цієї квоти – 172 мільйони барелів – зі свого стратегічного нафтового резерву.

“Вивільнення МЕА запасів нафти може бути лише тимчасовим рішенням, оскільки перебої у постачанні нафти через Ормузьку протоку та значна зупинка видобутку в деяких країнах Близького Сходу можуть призвести до довгострокового дефіциту пропозиції”, – заявила Тіна Тенг, ринковий стратег Moomoo ANZ.

Аналітики ING зазначили, що існують побоювання щодо того, як швидко нафта зможе потрапити на ринок і чи буде її достатньо для задоволення потреб споживачів до відновлення постачань через Ормузьку протоку.

За повідомленнями джерел у четвер, Китай у березні ввів негайну заборону на експорт нафтопродуктів як ще один крок щодо запобігання потенційному внутрішньому дефіциту палива, викликаного війною США та Ізраїлю проти Ірану.