Знаменитий у США мисливець за золотом Томмі Томпсон залишив федеральну в’язницю після десяти років ув’язнення. Шукач скарбів відбув термін за відмову розкрити місцеперебування 500 зниклих золотих монет із затонулого пароплава SS Central America, повідомляє CBS News, нагадуючи історію Томпсона, передає Уніан.

Чоловік став зіркою новин у 1988 році, коли його команда знайшла біля берегів Південної Кароліни судно, яке прозвали “Золотим кораблем”. Пароплав SS Central America затонув під час шторму ще у 1857 році. Він забрав на дно 425 людей та понад 13 тонн федерального золота. Скарб лежав на глибині понад 2100 метрів під поверхнею Атлантики.

Томпсон підняв золото, але потім почались судові засідання. Інвестори, які фінансували експедицію, звинуватили Томпсона у шахрайстві на мільйони доларів. Тому Томпсон вирішив обрати шлях втікача і роками переховувався від правосуддя, доки його не вистежили та не заарештували.

Суд вимагав вказати місцезнаходження 500 рідкісних золотих монет, але Томпсон стверджував, що не знає, де вони. Суддя не повірив і дослідника відправили до в’язниці за неповагу до суду, де він і провів останнє десятиліття. Зараз чоловікові 73 роки.

Захист називає такий тривалий термін несправедливим. За словами представників Томпсона, правова ситуація мала вирішитися значно раніше. На думку адвокатів, в’язня повинні були відпустити ще у 2018 році.

Що відомо про золото з SS Central America

Скарби з цього корабля досі оцінюють у космічні суми. У 2001 році один золотий злиток з нього продали за рекордні 8 мільйонів доларів. Пізніше, у 2022 році, величезний злиток Justh & Hunter пішов з молотка за 2,16 мільйона доларів. А у 2019 році на аукціоні Heritage Auctions у Далласі реліквії з місця трагедії реалізували на загальну суму понад 11 мільйонів доларів.

Які ще скарби знайшли в інших країнах світу

Стало відомо, що два унікальних предмети з золотого скарбу бронзового століття з іспанського міста Вільєна, які знайшли понад 60 років тому, виготовлені з заліза метеоритного походження. Це відкриття вчених свідчить про те, що майстри Іберійського півострова експериментували з космічними матеріалами набагато раніше офіційного початку залізної доби (приблизно між 1400 і 1200 роками до н. е.).

А фермер з Великобританії, шукаючи загублений молоток у полі, випадково натрапив на скарб давньоримських монет із золотом і сріблом, вартість якого оцінюється в мільйони доларів. Використовуючи металошукач, фермер знайшов колекцію стародавніх монет та ложок замість свого інструменту.

Тим часом французький Департамент підводних та морських археологічних досліджень вивчає неушкоджений вантаж затонулого торгового судна епохи Відродження на дні Середземного моря. Ця знахідка може істотно розширити знання істориків про торгівлю в цьому регіоні у період Відродження.