Новий міністр оборони Михайло Федоров оголосив про плани побудувати “антидроновий купол”.

“Світ не готувався до війни такого типу. Але ми змушені відповідати — швидко, системно й технологічно. Саме тому за завданням президента ми змінюємо підхід до захисту неба. Трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні, щоб врешті-решт закрити це питання”, – заявив міністр Федоров.

Реалізувати це намір має новий заступник командувача ПС Єлізаров, який відповідатиме за створення “малої ППО”, тобто системи протиповітряної оборони, побудованої на використанні зенітних дронів-перехоплювачів.

Про те, хто такий Єлізаров “Лазар”, розповідає ВВС.

Продюсер Шустера

Павло Єлізаров народився 12 жовтня 1968 року в столиці Молдови Кишиневі.

Там навчався в школі і в місцевому електромеханічному технікумі. Отримав спеціальність “Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації”.

На початку 1990-х переїхав до України, де навчався маркетингу в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі у Києві. Ще одну освіту, вже військову, отримав під час повномасштабного вторгнення в Національному університеті оборони в 2025 році.

Бізнесом Єлізаров почав займатися в 1990-х. Майже 10 років очолював холдинг, який спеціалізувався на постачанні газу, сільгоспвиробництві, оздоровчому і ресторанно-готельному бізнесі.

В 2006 році став чиновником, посівши крісло заступника голови “Укравтодору”. А ще через рік став заступником свого друга Миколи Рудьковського – міністра транспорту та зв’язку.

Пропрацювавши в міністерстві рік, згодом повернувся до “Укравтодору”, а потім захопився телевізійним бізнесом.

Підпис до фото,Серпень 2018 року, Павло Єлізаров з телеведучим Савіком Шустером. Вони разом майже 10 років створювали популярне в Україні політичне ток-шоу

Разом із Рудьковським Павло Єлізаров 2009 року увійшов до складу засновників продакшн-студії “Савік Шустер Студіо”, що виробляла популярні на ТБ політичні ток-шоу, зокрема “Свобода слова з Савіком Шустером” і “Шустер live”.

Згодом Єлізаров очолив продакшн, а потім став його головним продюсером.

У квітні 2015 року телеведучого Савіка Шустера позбавили дозволу на роботу в Україні, він оголосив протест і голодування, а Єлізаров приєднався до нього.

На декілька років шоу зникло з ефіру, але в 2019 році повернулося на екрани. На паузу цей телевізійний бізнес знову став вже з початком великої війни.

Річ у тім, що Єлізаров вирішив доєднатися до української армії. Роль в цьому відіграв давній друг – Рудьковський.

Від “дружнього” ТРО до таємного підрозділу БПЛА

В інтерв’ю Forbes Україна Єлізаров розповідав, що Рудьковський, а також колишній політик та адвокат Микола Катеринчук в перший день російської агресії завітали до нього додому в Печерському районі Києва. Вони втрьох почали розмірковувати над тим, як влаштуватися в тероборону та отримати зброю для захисту столиці.

За словами Єлізарова, в Печерському ТЦК були великі черги, але дзвінок до тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова вирішив це питання. Трьох експолітиків відправили до Дарницького ТЦК в іншому районі Києва, записали до 126-го батальйону 112-ї бригади ТРО і видали автомати Калашнікова та 4 магазини набоїв.

“Обороняли Бориспільський напрямок. Під базу нам виділили школу. Умови були такі: без електрики, без опалення, без їжі. Якби танки заїхали, основним елементом протидії були б пляшки з запалювальною сумішшю. І вони були зроблені, підготовлені. Бо чимало людей пройшли Майдан і знали, що і як правильно робити. Можливо, зараз це смішно. Але тоді не було нічого іншого”, – згадував ті події Микола Рудьковський.

Підпис до фото,Павло Єлізаров та Микола Рудьковський в березні 2022 року. Вони кажуть, що самостійно вирішили доєднатись до ТРО в перший день повномасштабної війни

Павло Єлізаров тим часом пригадує, що витратив приблизно 400 тисяч доларів власних коштів на потреби батальйону, в якому прослужив близько місяця.

Після завершення бойових дій на Київському напрямку в квітні 2022 року (підрозділ Єлізарова в них не брав участі) бізнесмен з друзями вирішили перевестись з ТРО до Сил спецоперацій. Там вперше вони побачили роботу дронів на полі бою.

За словами Єлізарова, вже в травні 2022 року він купив за власні кошти аграрний дрон і прив’язав до нього міну.

“У нас була дитяча радість, коли цю міну вдалося скинути”, – пригадує він.

Так почалося власне виробництво дронів під керівництвом “Лазаря” – такий позивний взяв собі колишній телепродюсер. Запчастини для БПЛА купляли з Китаю, а перші термінали супутникового інтернету Starlink надав тодішній заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Через декілька місяців – восени 2022 року – невеликий підрозділ пілотів БПЛА Lasar’s Group влився як окремий спецзагін в склад Національної гвардії. “Пунктом дислокації” для нього на тривалий час стало приміщення телестудії “Шустер Live” в Києві.

Через загрозу удару по цій цілі загін “Лазаря” там вже не базується.

Крім того, підрозділ розрісся з 5 пілотів в 2022 році до 1,3 тис. військовослужбовців наразі. Вони займаються як ударними, так і розвідувальними задачами на усій лінії фронту кожні 10 км, як каже сам “Лазар”.

За минулі три роки його спецзагін став одним з найефективніших підрозділів серед усіх Сил оборони.

І одним з найменш публічних.

Підпис до фото,Єлізаров каже, що через виробництво безпілотників його фірмою зацікавились правоохоронці. Він запевняє, що “конфлікту інтересів” в цій справі не має.

Лише наприкінці 2025 року Єлізаров зі своїм підрозділом почали “виходити з тіні”.

Як він сам пояснює – робить це неохоче, але медійність Lasar’s Group необхідна для рекрутингу і фінансування.

“Наразі я продовжую вважати, що зайва інформація дуже непотрібна, бо ми “навчаємо” ворога. Але ми потребуємо призвати особовий склад до нас і також фінансування для підрозділу”, – казав Єлізаров на пресконференції Defense Tech Valley в жовтні 2025 року.

Він пояснював, чому віддає перевагу співпраці з мобілізованими цивільними, а не з кадровими військовими.

“Мені особисто співпрацювати з цивільними набагато краще, тому що цивільні люди заточені на результат, а професійні військові – більше на процес. Тому для цивільних не треба детально визначати задачу. Ти визначаєш напрямок, і вони креативно підходять до цієї задачі і виконують її”.

“Креативну” атмосферу Єлізарову вдалося побудувати і у власному підрозділі. Його підлеглі змогли поєднати власні розробки БПЛА, дронову та супутникову аеророзвідку, нову тактику застосування і цим підвищити ефективність бойової роботи.

Одні з найбільш вдалих операцій, за словами самого командира, це знищення колони російських військ на підступах до Авдіївки в лютому 2024 року, а також ураження декількох російських станцій РЛС в окупованому Криму в липні 2025 року. Для цієї операції FPV-дрони групи “Лазаря” стартували з морських дронів, що підпливли до берега.

Загалом ця команда знищила техніки РФ на близько 13 млрд доларів. Лише в грудні 2025 року бійці “Лазаря” знищили 364 гармати та 12 реактивних систем залпового вогню.

Керівник одного з підрозділів з позивним “Фіш”, кажуть у команді “Лазаря”, знищив особисто майже 500 одиниць техніки, з яких 102 російських танки.

Підпис до фото,В підрозділі Lasar’s Group є власний відділ аналітики та аеророзвідки

Є і проблеми. В тому самому інтерв’ю Forbes Павло Єлізаров каже, що діяльністю його компанії, яка виробляє дрони для Lasar’s Group, вже зацікавились правоохоронці.

Мова про ТОВ “Скрінтек”, яку бізнесмен з партнерами створив ще під час коронавірусу, коли намагався налагодити імпорт тестів на COVID‐19.

У 2023 “Скрінтек” стала виробляти дрони для бійців “Лазаря” і отримала від держави замовлень на майже 4 млрд гривень, у 2024‐му – на 6 млрд гривень. Вона стала однією з найуспішнішніх українських компаній-виробників БПЛА за рівнем отриманих доходів.

Дохід “Скрінтек” за 2024 рік склав 6,46 млрд гривень (перше місце серед усіх оборонних стартапів), а чистий прибуток – 1,1 млрд гривень, вказано в аналітичному звіті BRDO.

Але станом на другу половину 2025 року Єлізаров публічно заявляв про проблеми з фінансуванням виробництва.

Контрактів від держави не вистачало для повного завантаження фірми. За його словами, виробництво БПЛА було завантажене лише на 30%, і відповідно щоночі було задіяно лише третину екіпажів спецпідрозділу.

На виробництві, казав він, працює близько 1000 людей.

Павло Єлізаров запевняє, що в цій ситуації – виробництва і використання власних дронів – немає конфлікту інтересів і порушення законів.

“Виробництва є окремими цивільними компаніями, які займаються фінансово-економічною діяльністю”, – каже він.

Forbes запевняє, що Павло Єлізаров був ідеологом створення Сил безпілотних систем і претендентом, щоб очолити цей рід військ. Посаду він нібито не отримав через “спротив Офісу президента”.

Колишній телепродюсер казав, що роздумує над створенням приватної військової компанії, яка б після завершення повномасштабної війни консультувала та навчала дронових технологій іноземні армії.

Наразі організаційні таланти полковник “Лазар” має задіяти для вирішення однієї з головних проблем України – подолання загрози від російських “шахедів”.