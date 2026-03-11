Сьогодні, 11 березня, – четверта річниця з початку роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про деякі результати своєї роботи Коордштаб відзвітував на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

Так, за цей час було проведено понад 70 обмінів військовополонених, в результаті з російської неволі звільнено 8050 українців.

«Сьогодні не час для гучних слів чи святкувань. Це просто ще один день, коли ми фіксуємо зроблене і продовжуємо працювати. Наш принцип залишається незмінним: «Разом заради повернення».

Ми розуміємо біль і втому тих, хто досі чекає. Ми знаємо про кожного і кожну, хто залишається в неволі. Попереду ще дуже багато складної, часто невидимої роботи, і ми не зупинимося, поки не завершимо її.

Дякуємо родинам за терпіння та довіру. Ми вдячні всім, хто працює заради повернення додому українських громадян. Дякуємо Президентові України, всім державним органам, що входять до складу Координаційного штабу, Громадській раді при Коордштабі, правозахисникам, усім небайдужим громадянам в Україні та за кордоном.

Кожен ваш голос, кожна ваша дія мають значення у спільній боротьбі за повернення наших людей.

Працюємо далі. Доки всі не будуть вдома», – кажуть в Коордштабі.

Як повідомляло Інше ТВ, загалом за два обміни, які відбулися 5-го та 6-го березня, з російського полону було звільнено 500 захисників і двох цивільних.