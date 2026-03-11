Головними пріоритетами України є посилення протиповітряного захисту та фінансування оборони. Міністр оборони Михайло Федоров представив ключові оборонні потреби України на Конференції послів Європейського Союзу за участю Високого представника ЄС Каї Каллас.

Під час онлайн-звернення очільник Міноборони заявив, що Україна продовжує завдавати росії значних втрат. За попередні 30 днів Сили оборони повернули більше території, ніж було окуповано. Ціна для росії становить у середньому 337 втрачених солдатів на кожен квадратний кілометр окупованої території.

«Твердження, що росія має перевагу на полі бою, – це міф. Ми стаємо все більш ефективними, і ціна війни для росії зростає», – наголосив Михайло Федоров.

Так, росіяни вже зазнають втрат, які перевищують їхні спроможності до мобілізації та відновлення людського ресурсу. Це важливий крок для досягнення однієї з цілей плану війни – зупинки просування росії на землі.

Міністр оборони підкреслив, що водночас ключовим пріоритетом України залишається захист неба. Саме тому Україна закликає партнерів продовжити підтримку програми PURL, яка забезпечує постачання критично важливих систем протиповітряної оборони та ракет, зокрема для систем Patriot та NASAMS.

Михайло Федоров подякував за системну підтримку ЄС та рішення про виділення кредиту для України на €90 млрд у 2026-2027 роках. Він наголосив на важливості гнучкого спрямування коштів кредиту на оборону України.

Водночас для досягнення справедливого миру потрібно затримувати танкери «тіньового флоту» та впроваджувати нові санкції проти російської економіки. Україна працює над стратегією економічного тиску проти росії та незабаром представить її партнерам.

Міністр оборони зазначив, що Україна вже готова створювати цінність для партнерів. Він додав, що жодна країна не має такого досвіду боротьби з «шахедами», і тільки Україна має технічні рішення, як ефективно протидіяти цій загрозі.

«Кооперація з Україною може допомогти підготувати інші країни до викликів сучасної війни», – резюмував Михайло Федоров.