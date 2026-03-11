Зростання споживчих цін в Україні в лютому прискорилося до 1% з 0,7% у січні поточного року.

Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат), передає «NV».

Статвідомство нагадало, що в лютому 2025 року зростання цін становило 0,8%, тож у річному вимірі інфляція за підсумками лютого цього року зросла до 7,6% із 7,4% порівняно із січнем.

Зазначається, що в лютому-2026 базова інфляція зросла до 0,7% з 0,4% у січні. З урахуванням того, що в лютому-2025 базова інфляція становила 0,7%, у річному вимірі за підсумками минулого місяця залишилася на рівні 7%.

За даними статистичного відомства, у лютому порівняно із січнем 2026 року на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше (на 13,0%) подорожчали овочі. На 6,1−0,4% зросли ціни на фрукти, продукти переробки зернових, яйця, рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, соняшникову олію, яловичину, молоко, безалкогольні напої. Водночас на 4,1−0,3% знизилися ціни на м’ясо птиці, свинину, цукор, олію, сало, кисломолочну продукцію, сири.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,7%, зокрема, одяг — на 3%, взуття — на 2,2%.

Ціни на транспорт зросли на 1,4% здебільшого через подорожчання пального та мастил на 3,3%. Водночас на 2,2% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,2%, що пов’язано з підвищенням тарифів на мобільний зв’язок на 9,1%.

