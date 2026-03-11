кремль змінив підхід до набору іноземців у російську армію для участі у війні проти України. Вербування тепер здійснюється на системній основі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) із посиланням на дослідників Robert Lansing Institute, інформує УНН.

Зазначається, що якщо раніше йшлося переважно про напівлегальні схеми та неофіційні канали – закриті групи у месенджерах, підставні компанії, посередники із працевлаштування тощо, то тепер дедалі частіше роль рекрутингових центрів виконують дипломатичні та культурні представництва рф на континенті.

Вже ідентифіковано понад 1400 громадян африканських країн, які воювали на боці росії. Підтверджено загибель щонайменше 316 осіб, причому значна частина з них загинула менш ніж за місяць після потрапляння на фронт. Багатьох з них ввели в оману на етапі відбору, обіцяючи роботу в цивільній сфері – йдеться у повідомленні.

Вказується, що після різкої реакції урядів в окремих африканських країнах росія припинила вербування їхніх громадян, сформувавши неофіційний “чорний список” держав. Натомість набір продовжується в інших країнах континенту.

“Попри риторику про “дружбу з Африкою” і боротьбу з колоніалізмом, кремль фактично експлуатує вразливу молодь континенту як ресурс для своєї війни”, – резюмують у ЦПД.