США хочуть використати базу в Румунії для дислокації сил, які можуть бути задіяні у війні на Близькому Сході.

Командувач у відставці Санду Валентин Матею розповів, а також про відповідь, яку Бухарест дасть після засідання CSAT у середу.

Про це пише Digi24.

Він сказав, що розгортання військових можливостей, які діятимуть у війні в Ірані, зробить Румунію «співвоюючою», що порушить питання міжнародного права. Валентин Матею також наголосив, що «буде реакція, і, природно, ми повинні бути готові до відповіді, яку ця реакція викличе», але «у нас є стратегічний партнер, ми завжди підкреслювали нашу дружбу зі Сполученими Штатами, важливість бази Когелнічану, і так, друг у скруті впізнається».

«Я їх розділю. По-перше, ми включили до порядку денного CSAT це прохання союзника, засноване на угодах 2005 року, консолідованих у 2015 році, щодо розгортання військового потенціалу. І тут все зрозуміло – скликання CSAT, і рішення в ситуації, коли це основний елемент, і Парламент. Інша справа, що це розгортання відбувається в контексті війни на Близькому Сході. І тут ми можемо говорити, теоретично, лише теоретично, про те, що означатиме розгортання тут винищувачів або літаків-заправників у повітрі та їхня участь у бойових діях на Близькому Сході», – заявив Санду Валентин Матею, відповідаючи на запитання про намір Сполучених Штатів направити військові літаки та війська до Румунії в контексті війни на Близькому Сході.

«Політичне рішення матиме відповідну вагу» «Я виходжу з реалій. Наразі, хоча вони можуть літати з дозаправкою зі Сполучених Штатів, американські бомбардувальники B1 літають з бази Ферфорд у Великій Британії до Ірану та виконують там бойові завдання. Природно, теоретично ми можемо говорити про розгортання в Румунії або літаків-заправників у повітрі, або бойових літаків. І коли вони діють безпосередньо з нашої території, ми є співвоюючими сторонами, і виникають проблеми міжнародного права. Політичне рішення, природно, матиме відповідну вагу. Але з військової точки зору, відстань від Ірану до Бухареста становить половину відстані між Іраном та Великою Британією або Іраном та Дієго-Гарсія (британська база на архіпелазі Чагос – ред.).

На запитання, яким ризикам піддасться Румунія, якщо вона погодиться на це розгортання, відставний командир відповів, що все залежить від того, що ми вирішимо. Це може бути просте розгортання літаків підтримки, або це може бути розгортання літаків, які виконують бойові завдання, вилітаючи з нашої території. А потім з’являються речі, я вам казав, елементи міжнародного права. Природно, буде реакція, і, природно, ми… повинні бути готові до відповіді, яку викличе ця реакція.

Щодо того, чого очікувати від Ірану в цій ситуації, Матею уточнив, що «Іран, з точки зору балістичних ракет, більше не має такої початкової щільності, але безпілотники продовжують діяти. Але і тут, на зниженому рівні, він знаходиться під дощем бомб, тому що американцям та ізраїльтянам вдалося отримати перевагу в повітрі.

Але Іран може відповісти проти держав, які він вважає причетними.

«Так, Тегеран вже заявив, що завдасть удару по будь-якій державі, яка потрапить у конфлікт, або що атака проти Ірану буде здійснена з його баз, або що літаки, які бомбардують Іран, пролітають через його повітряний простір». Перш ніж ми станемо загрозою для Ірану, я думаю, ми все ще там. Іран може завдати удару. Причина, чому було встановлено щит у Девеселу, полягала в тому, щоб перехопити іранські ракети, і вони мають, на межі можливостей, ракети, які можуть вразити південно-східну Європу», – підсумував Матею.