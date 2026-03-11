Україна отримає гроші від країн ЄС для фінансування своїх військових дій, навіть якщо Угорщина і Словаччина продовжать блокувати обіцяний кредит у розмірі 90 мільярдів євро.

Лідери ЄС все ж зустрінуться на саміті в Брюсселі наступного тижня в надії переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і його словацького колегу Роберта Фіцо стримати свою обіцянку схвалити кредит, який повинен забезпечити дві третини коштів, необхідних Україні для продовження боротьби з російським вторгненням до кінця 2027 року.

Про це, як повідомляє УНІАН, пише Politico.

Але якщо ці двоє відмовляться відступити, країни Балтії та Північної Європи мають план надати Україні достатньо коштів, щоб утримати її на плаву протягом першої половини цього року, заявили два дипломати ЄС, обізнані з ходом обговорень. Розглянута загальна сума становить 30 мільярдів євро. Оскільки це будуть двосторонні кредити, вони не потребуватимуть схвалення ЄС, заявляють журналісти.

Окремо міністр фінансів Нідерландів Елко Хейнен повідомив своїм колегам, що його уряд передбачив виділення Києву 3,5 мільярда євро на рік у вигляді двосторонньої підтримки до 2029 року.

Повідомляється, що Будапешт або будь-яка інша столиця ЄС може заблокувати кредит у розмірі 90 мільярдів євро, незважаючи на те, що вже погодилася на нього в грудні, оскільки один із законопроектів, який повинен бути схвалений до виплати коштів, вимагає схвалення всіх країн-членів.

“Ми не вперше стикаємося з подібними труднощами з боку Угорщини. Ми надамо цей кредит так чи інакше”, – заявив комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс.

Ідея надання індивідуального фінансування Україні вже обговорювалася до грудневого саміту, на якому лідери всіх країн-членів погодилися просувати єдиний кредит ЄС, пише ЗМІ. Варіант з індивідуальними кредитами тоді розглядався як неприйнятний, оскільки він підривав солідарність ЄС з Україною і оголював глибокі розколи в блоці.

Але якщо Орбан відмовиться зняти свої заперечення, це може стати єдиним шляхом вперед.

Україна має гроші до травня

Потреби Києва у фінансуванні знизилися після того, як наприкінці минулого місяця Міжнародний валютний фонд схвалив кредит у розмірі 8,1 мільярда доларів, негайно виплативши 1,5 мільярда доларів. У країни має бути достатньо грошей, щоб залишатися платоспроможною до початку травня, повідомили виданню чотири джерела.

Попередні оцінки ЄС вказували на те, що Київ може збанкрутувати в кінці березня, що поставило б його в вкрай невигідне становище проти російських військ на тлі триваючих мирних переговорів під керівництвом США, що робить надання 90 мільярдів євро від ЄС ще більш терміновим.

Виділення кредиту здавалося вирішеною справою аж до кінця січня, коли атака російського безпілотника пошкодила трубопровід “Дружба”, по якому російська нафта транспортується через Україну до Угорщини та Словаччини.

Орбан звинуватив Україну в навмисному затягуванні ремонту трубопроводу з політичних причин і відмовився від свого зобов’язання, взятого на грудневому саміті, пропустити кредит Україні. Угорський лідер також заблокував 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, для прийняття якого потрібна одностайна підтримка всіх 27 лідерів.

Орбан, якому 12 квітня мають відбутися вирішальні національні вибори, будує свою передвиборчу кампанію на антиукраїнській платформі, йдеться в матеріалі. Його політична партія “Фідес” з великим відривом відстає в опитуваннях від опозиційної партії “Тиса”.

Президент України Володимир Зеленський, який відкинув звинувачення в тому, що Київ відмовляється ремонтувати трубопровід з політичних причин, минулого тижня заявив журналістам, що, хоча він і не хоче цього робити, він міг би відновити постачання нафти по “Дружбі” “через місяць або півтора” – тобто відразу після угорських виборів.

Минулого місяця Зеленський повідомив журналістам, що Україна не ремонтує трубопровід, оскільки Росія неодноразово завдавала по ньому ударів, у тому числі під час проведення ремонтних робіт бригадами на місці.

Очікування виборів в Угорщині

За розрахунками як Києва, так і Брюсселя, якщо Орбан програє вибори, лідер опозиції Петер Мадьяр може виявитися більш поступливим у питанні схвалення кредиту Україні, особливо якщо трубопровід “Дружба” буде відремонтований або якщо Угорщина отримає від ЄС якусь іншу “морквину”, за словами трьох дипломатів.

Хоча Мадяр робив критичні заяви про Україну під час передвиборчої кампанії і – як і Орбан – виключив відправку військ або зброї, він також визнав Росію агресором у війні. Дипломати заявили, що сподіваються, що ним може рухати бажання домогтися розблокування заморожених коштів ЄС для Угорщини.

Ще одна потенційна “морквина”: Угорщина подала заявку на отримання кредитів у розмірі 16 мільярдів євро з програми ЄС SAFE, яка надає дешеві гроші країнам, що закуповують зброю оптом. Європейська комісія ще не схвалила її заявку.

Якщо Орбан піде всупереч опитуванням і виграє вибори, ЄС сподівається, що він піде з дороги, оскільки йому більше не потрібно буде розпалювати антиукраїнські настрої, щоб завоювати виборців.

При цьому Брюссель розглядає словацького прем’єра Фіцо, який об’єднався з Орбаном для блокування кредиту, як меншу перешкоду. Нещодавно він пообіцяв заблокувати кредит, поки трубопровід “Дружба” не буде відремонтований, навіть якщо Орбан програє вибори.

Згодом Фіцо зустрівся з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн в Парижі на полях саміту з ядерної енергії і, судячи з усього, відступив від своєї бойової позиції. У відеоролику в соціальних мережах він розповів, що вони “обговорили необхідність відновлення транзиту російської нафти через територію України до Словаччини”, додавши: “Я радий, що в цьому питанні ми поділяємо точку зору Європейської комісії”.

Чиновник ЄС заявив, що коли справа доходить до того, щоб переконати Фіцо співпрацювати, “ми близькі до мети”.

