Як повідомляло Інше ТВ, Українській біатлоністці на Паралімпіаді-2026 зробили зауваження через сережки “Stop War”. Але, як виявилося, прикладів тиску на українську команду з боку Міжнародного паралімпійського комітету і оргкомітету Паралімпіади вже чотири.

Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні, 11 березня, Заяві Національного паралімпійського комітету України і національної паралімпійської команди України, яку Інше ТВ наводить повністю.

Заява Національного паралімпійського комітету України і національної паралімпійської команди України

Національний паралімпійський комітет України і національна паралімпійська команда України вимушені заявити, що з самого початку XIV Зимових Паралімпійських ігор національна паралімпійська команда України, її спортсмени і тренери зазнають систематичного тиску з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету і Оргкомітету Ігор.

Керівництво команди і її члени намагались уникати радикальної реакції на зазначені прояви цього тиску, сподіваючись, що вони носять випадковий характер і не мають упередженого спрямування по відношенню до української команди.

Однак останні події засвідчили, що ці прояви мають систематичний характер і набувають критичного і ганебного характеру по відношенню і до команди, і до її членів.

Українська паралімпійська команда 30 років поспіль бере участь у всіх Літніх і Зимових Паралімпійських іграх. Штаб команди складається із професійних і досвідчених менеджерів і керівників, які мають усвідомлення і відповідні знання положень Конституції МПК і регламенту паралімпійських процедур.

Але ніколи наша команда і керівники штабу команди не зазнавали таких відкрито негативних проявів і навіть перешкод по відношенню до українців як представників національного паралімпійського комітету, який є одним із лідерів по розвитку паралімпійського руху і по результатам у паралімпійських видах спорту.

Вимушені навести перелік деяких із зазначених негативних проявів з боку представників МПК і Оргкомітету:

1. Українська паралімпійська команда з дозволу представника Оргкомітету вивісила на будинку, де вона проживає, український прапор, який команда вивішувала на будинках проживання на чотирьох останніх Паралімпійських іграх – без заперечень з боку керівництва МПК і Оргкомітету.

Через деякий час після розміщення прапору з’явився представник Оргкомітету і примусив його зняти. На запитання керівництва команди, чому і на якій конкретній підставі регламенту це зроблено, відповіді не було.

Більше 2 днів представники МПК нам постійно говорили про те, що вони думають над тим, де українській команді буде дозволено вивісити прапор на будинку, де проживає команда.

Нарешті прапор України дозволили розмістити там, де його менше видно.

2. Кожного вечора команда збирається на 10-15 хвилин у загальному холі будинку, де ми проживаємо разом з іншими командами, для короткого підведення підсумків і визначення планів на наступний день. І у зв’язку з цим кожного дня представники Оргкомітету і МПК чинять тиск на команду і її членів про недопустимість цього короткого зібрання як такого, що заборонено незрозуміло яким документом чи регламентом.

3. На церемонії нагородження нашої чемпіонки Олександри Кононової представник МПК жорстко намагався відібрати маленькі сережки з прапором України, на якому було написано «Stop War». Нашу чемпіонку примусили зняти сережки, не пояснюючи, в чому причина небезпеки жіночої прикраси для церемонії вручення медалі чемпіонки Паралімпійських ігор.

Олександра Кононова і вся команда нагадує Міжнародному паралімпійському комітету, ЩО МИР І ЖИТТЯ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ Є ПРАВОМ ЛЮДИНИ! Більше того, українські спортсмени просять нагадати керівництву МПК, що згідно Резолюції Генеральної асамблеї ООН мир для світового людства є однією із головних місій МОК та МПК! А ще українські спортсмени запитують, чи хочуть лідери МПК, щоб вони і їхні сім’ї жили в мирі, без війн?!

4. Особливо національну паралімпійську команду України вразив цинічний і протиправний прояв представників МПК та Оргкомітету по відношенню до сім’ї чемпіона і призера XIV Зимової Паралімпіади Тараса Радя. У зв’язку з тим, що трапилось, просимо лідерів МПК взяти до відома, що саме день початку змагань Паралімпіади-2026 росія відзначила жахливим бомбардуванням мирного населення України, випустивши саме перед початком змагань по Україні біля 500 дронів та 29 балістичних і крилатих ракет. Таким чином, на початку спортивних змагань Паралімпіади російський паралімпійський комітет разом з російською терористичною армією вбив багато мирних жителів, жінок, дітей…

Долаючи російські бомбардування, українська родина паралімпійця Тараса Радя виїхала з Тернопільщини, щоб підтримати його в боротьбі за переможний український результат, а може й, таким чином, врятувала в цей день свої життя від ракетного терору росії.

Сім’я Тараса Радя у складі восьми чоловік сама купила квитки і спробувала потрапити на глядацьку трибуну змагань з біатлону, щоб побачити свого рідного спортсмена у його боротьбі за перемогу.

Представники МПК і Оргкомітету відібрали у родини чемпіона українські прапори, у жінок родини було відібрано жіночі хустки з українським національним орнаментом, і було заявлено, що так робиться відповідно до правил МПК.

Національна паралімпійська команда України шокована безпрецедентно ганебними проявами МПК і його представників Оргкомітету Паралімпіади-2026!

У національній команді України і у Національному паралімпійському комітеті України давно помітили очевидне зростання особливої лояльності МПК до російського і білоруського паралімпійських комітетів та до їхнього державного представництва в міжнародному паралімпійському русі, а також відповідне порушення базових положень Конституції МПК у зв’язку з поновленням їхнього членства в МПК.

Сьогодні, під час Паралімпіади-2026, в наявності системні і безпрецедентні прояви тиску представників МПК по відношенню до української команди.

Очевидно, виникає враження незрозумілого і дуже спеціального партнерства МПК з НПК росії і білорусі.

У всього загалу паралімпійців України і у наших друзів з НПК інших країн виникає питання, на чому ґрунтується зазначене спеціальне партнерство? І чи допустиме таке особливе партнерство взагалі в ситуації, коли вся цивілізована Європа та країни світу звертають увагу на недопустимість порушення з боку МПК міжнародного права, Конституції МПК і головних ідей і філософії міжнародного паралімпійського руху?

Національний паралімпійський комітет України вимагає від керівництва МПК розпочати процес повернення до положень Конституції МПК, і відповідно до них скоординувати діяльність виконавчих органів МПК під час реалізації їхніх функцій на XIV Зимових Паралімпійських Іграх.