У межах зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України 8-го та у ніч на 9 березня уразили засоби протиповітряної оборони противника – радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 у районі Спокійного (ТОТ АР Крим), а також зенітний ракетний комплекс “Бук-М3” у районі Лиманчука (ТОТ Луганської обл.).

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Крім того, наші воїни завдали серії уражень по командно-спостережних пунктах (КСП) підрозділів російського агресора. Зокрема уражено КСП підрозділу зі складу “Рубікон” у районі міста Донецьк, а також командно-спостережні пункти ворога у районах Запорізького, Червонoселівки, Гоголівки Запорізької області та Зачатівки на Донеччині.

Серед іншого уражено райони зосередження живої сили противника у районах Родинського та Полтавки Донецької обл., а також Петропавлівки на Харківщині.

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

