Через потепління, яке Миколаєву прогнозують найближчими днями, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» вдень буде призупиняти постачання тепла.

Про це сьогодні, 9 березня, повідомили на підприємстві, передає Інше ТВ.

«Найближчі дні будуть теплими. Тож вдень будемо призупиняти постачання тепла, а вночі — відновлювати. Все для вашого комфорту, адже ночі поки холодні.

Це ще не кінець опалювального сезону. Його завершимо лише тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура перевищуватиме +8 градусів. Все згідно з офіційним прогнозом погоди і нормами законодавства», – йдеться в повідомленні ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

