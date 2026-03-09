Головне управління ДПС у Миколаївській області зазначає, що адміністрування рентної плати регламентовано розділом ІХ Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Форма Податкової декларації з рентної плати затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 (зі змінами). Електронна форма для юридичних осіб J08001 (щоквартальна), J08002 (щомісячна). Відповідний тип додатка забезпечує декларування податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування.

Що стосується декларування рентної плати за користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України, то у такому випадку заповнюється:

Додаток 41 – Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України. Форма J08204 (щомісячна).

Рентна плата за користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України (стаття 254 Кодексу зі змінами, внесеними Законом України від 25.05.2024 № 3721-ІХ)

Платники – загальні користувачі радіочастотного спектра України, визначені законодавством про електронні комунікації та радіочастотний спектр, яким надано право користуватися радіочастотним спектром України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування. Такі платники здійснюють свою діяльність на підставі:

ліцензії на користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України;

ліцензії на мовлення з присвоєнням радіочастоти загальних користувачів у смугах радіочастот, виділених для потреб мовлення;

ліцензії на постачання послуг для потреб мовлення з присвоєнням радіочастоти загальних користувачів у смугах радіочастот, виділених для потреб мовлення;

дозволу на тимчасове мовлення з присвоєнням радіочастоти загальних користувачів у смугах радіочастот, виділених для потреб мовлення;

присвоєння радіочастоти (згідно з витягами з реєстру присвоєнь) для потреб мовлення, отриманого постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг для надання послуг власнику ліцензії на мовлення;

присвоєння радіочастоти (згідно з витягами з реєстру присвоєнь) для загальних користувачів.

Не є платниками рентної плати спеціальні користувачі, перелік яких визначено Законом України «Про електронні комунікації», радіоаматори та користувачі суднових станцій, що встановлені на борту судна (пункт 254.2 статті 254 Кодексу).

Платники рентної плати подають до контролюючих органів копії зазначених у пункті 254.1 цієї статті відповідних ліцензій, дозволів у місячний строк після їх видачі та витяги з реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів у місячний строк після присвоєння (пункт 254.5.4 статті 254).

Об’єкт оподаткування – ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена у відповідних ліцензіях, дозволах та присвоєннях, визначених у пункті 254.1 статті 254 Кодексу.

Ставки оподаткування – визначені в гривнях на місяць за 1 МГц смуги радіочастот для виду радіозв’язку та діапазону радіочастот (пункт 254.4 статті 254 Кодексу). Звертаємо увагу, що до припинення або скасування воєнного стану в Україні ставки встановлюються в розмірах, визначених у підрозділі 93 «Особливості справляння рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України» розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

Порядок обчислення – виходячи з виду радіозв’язку, розміру ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо. У частині фактичної тривалості (календарних днів) дії дозвільного документа у звітному періоді: починаючи з дати видачі (переоформлення) ліцензії, а для інших – з дати внесення присвоєння радіочастоти до реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів із статусом «задіяне».

Нагадуємо платникам податків, що для отримання консультацій чи роз’яснень з питань оподаткування можна звернутися на «гарячі лінії» Головного управління ДПС у Миколаївській області (https://mk.tax.gov.ua/kontakti/) або особисто до Офісу податкових консультантів за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6.