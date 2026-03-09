Іспанська асоціація молодих фермерів (ASAJA) спільно з європейською професійною організацією Copa-Cogeca звернулися до Європейської Комісії зі скаргою на запровадження Україною 10% мита на експорт насіння соняшнику, ріпаку та сої, що призвело до недобросовісної конкуренції на європейському ринку олії. Про це повідомило профільне іспанське видання ASAJA, пише Кореспондент.

Як йдеться узаяві асоціації, ця стратегія призвела до різкого зростання імпорту української олії до ЄС з 2 до понад 3 млн тонн, що наразі становить 41% усієї олії, що надходить до Союзу.

За інформацією асоціацій, Україна запровадила “виїзний” податок на насіння, щоб утримати сировину всередині країни, де вітчизняна промисловість може закуповувати її за штучно заниженими цінами, значно нижчими за ринкову вартість. У результаті Україна експортує готовий продукт до ЄС за рекордно низькими цінами, з якими не можуть конкурувати європейські виробники.

“У секторі олійних культур склалася безпрецедентна ситуація недобросовісної конкуренції. Масовий приплив дешевої олії спотворює реальні ринкові ціни, знижуючи прибутковість фермерів та призводячи до задушення місцевої промисловості”, – зазначили в ASAJA.

Іспанські олійноекстракційні заводи втрачають додану вартість, оскільки не мають можливості конкурувати з українською промисловістю, яка працює на сировині, придбаній за заниженою вартістю. Представники іспанського агросектору стверджують, що такі дії української сторони порушують оновлену Угоду про асоціацію між ЄС та Україною, яка набула чинності у жовтні 2025 року. Попри те, що Європейська Комісія вже порушувала це питання перед українською владою, Київ наразі відмовляється скасовувати мито.

ASAJA та Copa-Cogeca офіційно закликали Єврокомісію вимагати негайного скасування 10-відсоткового мита на експорт Україною насіння олійних культур. У разі відмови бізнес-об’єднання запропонували запровадити мита на імпорт ЄС української рослинної олії, щоб відновити баланс на європейському ринку та забезпечити справедливу конкуренцію у наступному сільськогосподарському сезоні.