Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яке було присвячено війні в Ірані.

Про що саме йшла мова, очільник української держави поінформував на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

Зокрема, було проаналізовано основні перспективи війни в Ірані та можливі наслідки її затягування. Також детально розглянули й запити держав на безпекову підтримку з боку України – в протидії «шахедам» та іншим подібним викликам.

«Станом на цей час є 11 запитів від країн – сусідів Ірану, європейських держав та Америки. Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України. На частину запитів ми вже відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою.

РНБО України разом з Генеральним штабом та Силами оборони визначатимуть, на які ще запити до нашої держави ми можемо відреагувати позитивно – так, щоб не знижувати наші власні можливості захищатись. Пріоритет України чіткий: іранський режим не повинен отримати жодної переваги над захисниками життя, і треба працювати всім разом для відчутної стабілізації як у регіоні, так і на глобальних ринках.

Україна давно пропонує партнерам оновити та посилити спільні можливості захищати життя. Ми говорили і про спільний захист від дронів та ракет, і про знищення відповідних виробництв режимів-агресорів – виробництв зброї, яка використовується в тому числі зараз в ударах. Кожен з таких режимів сам протиставив себе світу, і потрібні відповіді на це. Кожна точка виробництва «шахедів» відома. Іранський та російський режими підтримують один одного, і все більше інформації, зокрема, про російські деталі в «шахедах», які бʼють по сусідах Ірану.

Світ точно сильніший, ніж будь-хто, хто намагається його дестабілізувати. Розраховуємо, що партнери будуть достатньо рішучими. Дякую всім, хто допомагає!» – зазначив Президент.

