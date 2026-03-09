Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ нейтралізували схему масового виготовлення та продажу «документів», які імітували посвідчення силових структур України, в тому числі «посвідчення Служби безпеки України», та призначалися для використання з метою ухилення від мобілізації.

За результатами комплексних заходів у Києві затримано організатора оборудки. Ним виявився колишній військовослужбовець одного з відомств Сил безпеки та оборони нашої держави.

Як встановило розслідування, до нелегального бізнесу він залучив ще 18 спільників. Разом вони побудували організовану ієрархічну структуру із чітким розподілом функціоналу та обов’язків. Свою діяльність вони провадили в орендованих офісах по всій Україні, де встановили оргтехніку для серійного виготовлення документів.

Вартість таких «послуг» становила від 3 до 5 тисяч доларів США, залежно від терміновості замовлення.

За матеріалами справи, фігуранти вносили дані клієнтів у бланки підроблених посвідчень та вставляли їхні фото за зразком справжніх документів.

Готову «продукцію» фігуранти збували замовникам через поштові відправлення під виглядом поліграфічної продукції або під час особистих зустрічей.

Придбавши такі «документи», військовозобов’язані сподівалися використовувати їх для ухилення від мобілізації.

Під час обшуків в оселях та офісах фігурантів вилучено смартфони, комп’ютерну техніку, підроблені штампи та печатки держустанов та бойові засоби ураження. Крім того, у зловмисників вилучено близько ста «посвідчень» СБУ, інших воєнізованих та правоохоронних формувань, а також фіктивні накази, довідки і проросійські агітаційні листівки.

Наразі організатору оборудки повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх фігурантів.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.