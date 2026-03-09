Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела нараду з ключовими представниками ринку нафтопродуктів. Із її повідомлення випливає, що завдання №1 – не допустити дефіциту пального, особливо під час весняно-польових робіт. А притомна ціна – це вже завдання №2, і з цього випливає, що Україна буде вигрібати через війну на Близькому Сході, як і всі решта, і завдання – не допустити внутрішніх спекуляцій.

-Скоординували подальші дії у зв’язку з поточною ситуацією на паливному ринку, яка має переважно зовнішні причини, – повідомила Свириденко.

-Наше спільне завдання — забезпечити безперебійну наявність пального в державі. Уряд розраховує, що оператори ринку — як державна компанія «Укрнафта», так і приватні компанії — забезпечать належне наповнення ринку паливом та його стабільну доступність для споживачів по всій країні.

Ціни на пальне мають формуватися справедливо, з урахуванням поточної ситуації, зокрема на світових ринках, але без внутрішніх спекуляцій. «Укрнафта» виконуватиме роль орієнтира справедливої ціни на ринку. Контролюючі органи, зокрема Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужба, мають здійснювати належний моніторинг цінової ситуації та реагувати на випадки можливих спекуляцій на ринку. Водночас важливо забезпечити, щоб їхня робота не створювала безпідставного тиску або перешкод для добросовісного бізнесу.

Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр енергетики Денис Шмигаль отримав завдання забезпечити щоденну координацію з представниками ринку на базі Міністерства енергетики для оперативного вирішення поточних питань, зокрема тих, що виникають у роботі операторів ринку.

Окремо Міністр економіки Олексій Соболев разом з Міністерством фінансів та Міністерством енергетики опрацьовують можливі моделі підтримки для тих категорій споживачів, які найбільше потребуватимуть допомоги у зв’язку зі суттєвим зростанням цін на нафтопродукти.