Упродовж січня та лютого 2026 року Сили оборони України уразили три великі підприємства ВПК рф, а також один з ключових ракетних полігонів та два великих арсенали.

Як зазначають в Міноборони України, удари по таких об’єктах потрібні, щоб зупинити російську воєнну машину. Це дає змогу знизити спроможності противника з виробництва та зберігання зброї, а також послабити його можливості бити ракетами та дронами по мирних містах України. Варто зазначити, що саме захист цивільних та інфраструктури є топ-пріоритетом Плану війни України, який представив Міністр оборони Михайло Федоров. План також передбачає зупинення ворога на землі, в морі та у кіберпросторі та позбавлення росії економічного ресурсу воювати.

Міністерство оборони нагадує, які саме обʼєкти ВПК росії було уражено з початку року та яке їх значення.

«Атлант Аеро»

У ніч проти 13 січня підрозділи Сил оборони України завдали удару ракетами українського виробництва по підприємству «Атлант Аеро», що розташоване у місті Таганрог, Ростовська область. Було зафіксовано вибухи та пожежу у районі виробничих корпусів.

Це підприємство здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу «Молнія», а також комплектуючих до БпЛА «Оріон».

«Капустин Яр»

5 лютого завдано удару по Державному центральному міжвидовому полігону міноборони рф «Капустин Яр» в Астраханській області. Підтверджено пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення.

Це один з ключових ракетних полігонів росії, який є основним центром випробувань новітнього озброєння, зокрема ракет «Орєшнік».

6000 FPV-дронів

9 лютого стало відомо про ураження складу БпЛА у районі місті Ростов-на-Дону Ростовської області рф. Внаслідок удару знищено три контейнери із FPV-дронами та комплектуючими. Знищено близько 6000 FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками.

Арсенал ГРАУ

У ніч проти 12 лютого у районі населеного пункту Котлубань в Волгоградській області рф було уражено арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони рф. Це один з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії. Удару по арсеналу завдано українськими засобами дальнього ураження FP-5 «Фламінго». Зафіксовано потужні вибухи на території об’єкта з подальшою вторинною детонацією.

«Мічуринський завод Прогрес»

Крім того, у населеному пункті Мічурінськ (Тамбовська область) під український вогонь потрапило підприємство з виробництва високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем — «Мічуринський завод Прогрес». Підприємство задіяне в забезпеченні армії рф. На території заводу виникла пожежа.

«Воткінський завод»

У ніч на 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару крилатими ракетами FP-5 «Фламінго» по підприємству російського ВПК «Воткінський завод» у місті Воткінськ (Удмуртська республіка). Зруйновано виробничий цех № 22.

На «Воткінському заводі» виробляються міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) РС-24 «Ярс», «Ярс-С», «Ярс-М», балістичні ракети ЗМ-30 (Р-30) «Булава» для підводних човнів проєкту 955А «Борей-А»; балістичні ракети типу 9М723-1 для ОТРК «Іскандер-М» та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу «Кинжал».

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 750 російських загарбників. Загальні втрати ворога