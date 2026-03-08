Завершені протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи на пам’ятці архітектури місцевого значення «Житловий будинок прибуткового типу. Кінець ХІХ-поч. ХХ ст.» по вул. Адміральскій, 41.

Про це повідомили у відділі охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

Ця двоповерхова будівля в псевдокласичному стилі з цінним декоративним опорядженням фасаду – пам’ятка архітектури місцевого значення «Житловий будинок прибудинкового типу. Кінець ХІХ-поч. ХХ ст.» або, як її часто називають, – «Будинок Менкіні», який має цікаву історію його мешканців. 20 липня 2023 року ракетний обстріл центру міста значно пошкодив пам’ятку. Був повністю зруйнований дах, вікна, двері, стіни кутової частини головного та бічного фасадів. Будівля негайно потребувала протиаварійних робіт.

Протягом тривалого часу відділ охорони культурної спадщини шукав можливості для проведення протиаварійних та консерваційних робіт. Нажаль, в місцевому бюджеті на ці роботи коштів не знайшлось. Віднайти кошти на необхідні роботи допомогла ГО «Агенція стійкості культури» – міжнародні партнери Cultural Emergency Response та World Monuments Fund профінансували розробку науково-проектної документації та проведення невідкладних консерваційних та протиаварійних робіт.

Наразі запланований об’єм робіт завершено в повному обсязі, що зробило пам’ятку першою в місті, на якій консервація проведена за кошти міжнародних донорів. Пам`ятка чекає на реставрацію!

