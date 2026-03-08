У межах зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України 7-го та у ніч на 8-е березня завдали серії уражень по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території рф.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

У результаті уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1” та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного (ТОТ АР Крим). Остаточні результати та масштаби збитків уточнюються.

Крім того, Сили оборони завдали серії уражень по пунктах управління противника. Зокрема уражено пункт управління БпЛА “Оріон” у районі Красносільського (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА у Дунайці (Бєлгородська обл., рф), пункт управління БпЛА у районі Гуляйполя (Запорізька обл.), а також пункт управління БпЛА у Селидовому (ТОТ Донецької обл.).

Серед іншого уражено командно-спостережні пункти підрозділів російського агресора у районах Нижнього Рогачика (ТОТ Запорізької обл.), Новопетриківки, Волновахи та Селидового (ТОТ Донецької обл.).

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

