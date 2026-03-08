Сьогодні, 8 березня, працівники КП «Миколаївелектротранс» привітали пасажирок зі святом та подарували тюльпани – як символ весни, тепла і вдячності.

Про це повідомляє КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

«У цей день ми хотіли зробити невеликий, але щирий подарунок нашим миколаївським жінкам – подарувати посмішку та частинку весняного настрою. Навіть попри непрості реалії сьогодення важливо знаходити моменти для вдячності й підтримки одне одного», – зазначив директор підприємства Юрій Сметана.

У КП «Миколаївелектротранс» працюють 379 жінок у різних службах і підрозділах: водійки, диспетчерки, контролери, працівниці технічних, адміністративних і виробничих служб. Їх відповідальність, професіоналізм і відданість справі щодня допомагають місту жити та рухатися вперед.

«Дякуємо вам за силу, мудрість і турботу, які щодня роблять світ теплішим і добрішим. Ви вмієте поєднувати ніжність і витримку, підтримувати у складні часи та дарувати віру у світле майбутнє», – кажуть у «Миколаївелектротранс».