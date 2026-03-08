Ні, не офіційно і не на площах, але від свята “Клари Цеткін та Рози Люксембург” у Миколаєві не відмовилися. Такого висновки кореспонденти ІншеТВ дійшли після того, що побачили на Центральному ринку міста.

Чесно кажучи, ми не надто переймалися цим питанням, і мета нашого візиту була інша, але коли за квартал до ринку почали зустрічати чоловіків з квітами, згадали – сьогодні ж 8 Березня! І якщо ми вважали, що далі будемо бачити з букетами чоловіків 50+, то ні, чи не першим нам назустріч з 3 червоними трояндами гордо йшов хлопчина років 15.

А далі, вже всередині ринку ми побачили, що у покупців квітів немає ні вікових, ні статевих обмежень – так, тюльпани, нарциси та інші пахучі свідоцтва весни купували й жінки – бабцям, мамам, сестрам, подругам і собі!

Відкриття цього року – мимоза. Хоча, можливо, цей радянський атрибут 8 Березня був і в минулі раки, можливо, ми не бачили – бо й не дивилася. Але сьогодні мимози було дуже багато. Гілочка – 50 грн., букетик – 80 грн., але ще трохи – і буде дешевше, коли залишиться не кондиція.

Так само традиційно великий попит на тюльпани – від 30 грн. за штуку, але є 100 за букет із 3 шт. і 200 за 5 шт.

Треба зазначити, що продавці квітів не хотіли, щоб їх фотографували, тож фото “польові”, майже підпільні.

Так само традиційно великий попит на весняні квіти в горщиках. Пахучі гіацинти коштують 200 грн. за штуку, хоча напіврозкриті можна купити і за 120 грн.

В принципі, якщо чоловіки вирішили сьогодні привітати своїх жінок, вони щось та й підберуть, бо є різне й за різну ціну.

З особливим співчуттям спостерігали ми за літнім чоловіком, який намагався купити 3 однакові орхідеї, кожна за 900 грн.

-Візьміть оцю, бачите, який насичений фіолетовий колір, і можна ще оці дві – білу и охру.

-Ні, треба однакові, бо образяться…

Що врешті купив – не додивилися.

Та й загальна атмосфера на ринку була піднесена – привітання “з 8 Березня”, “з весною”, “з святом” від жінок і чоловіків, від продавців і покупців лунали звідусіль.

Якщо ринок – як уособлення міського життя – показник, то Миколаїв 8 Березня святкує. І в цьому святкуванні трохи ностальгії, трохи протесту, але в основному – просто бажання відзначити прихід весни і зайвий раз використати привід зробити приємне жінкам і дівчатам.

Тож на наш погляд – відміна 8 Березня не відбулася. Можливо тому, що розрахунок був неправильний. Можливо, потрібна було не відміна, а заміна – як робили християни, “вплітаючи” язичницькі свята у свій календар. Бо й за радянщини про Клару і Розу знали одиниці, а тепер й поготів. Просто дата дуже вдала – закінчення довгої зими, прихід весни, новий природний цикл. Тож будьмо – будьмо терпимим одне до одного, до традицій, з якими хтось легко прощається, а інші вважає це зазіханням на щось своє. Хочете – святкуйте, хочете ні. Але закінчення такої зими, яку ми всі пережили. не гріх і відмітити (смайлик).