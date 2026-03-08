Державний департамент США уклав контракт з компанією Echodyne, що базується у Вашингтоні, на поставку 360-градусних чотирипанельних тактичних радіолокаційних систем та пов’язаних з ними послуг підтримки в Україні.

Контракт на суму 14,9 млн доларів був укладений 5 березня 2026 року, згідно з повідомленням про укладення федерального контракту, повідомляє Defence-blog.

Системи призначені для забезпечення постійного контролю ситуації та поліпшення відстеження повітряних або наземних загроз в оперативних умовах, де необхідне швидке виявлення та реагування.

Державний департамент США заявив, що контракт охоплює «постачання обладнання та відповідних послуг підтримки в Україні». У повідомленні зазначено, що контракт включає базовий період виконання і, як очікується, почне діяти після перехідного етапу, що настане після укладення контракту.

Echodyne виробляє радіолокаційні системи з електронним скануванням, призначені для тактичної безпеки, протидії дронам та спостереження. Радіолокаційні системи компанії побудовані на основі технології електронного керування масивом, що забезпечує безперервне сканування.

