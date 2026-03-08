У ніч проти 8 березня Кремль опублікував відеопривітання Путіна з Міжнародним жіночим днем. Однак ролик виявився невідредагованим і за кілька хвилин Путін на ньому кашляє. «МО» досліджував його метадані.

Відео було опубліковано у каналі Кремля у Телеграмі та тривало близько шести хвилин. Після першого дубля Путін почав кашляти та скаржитися на першіння у горлі, після чого попросив переписати привітання.

Крім Кремля, невідредаговане відео було опубліковане у кількох провладних каналах (наприклад, «Ви слухали маяк»). Але згодом його замінили, виклавши скорочену версію вітання.

Як звернув увагу МО, співробітники прес-служби Кремля ще й забули видалити метадані з технічної версії файлу.

І це хороши знак, який свідчить про те, що система починає розвалюватися – це завжди починається з таких знакових дрібниць.