НЕК “Укренерго” планує застосувати ГПВ у неділю, 8 березня, з 16:00 до 23:59.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго», передає Інше ТВ.

В розрізі підчерг прогноз виглядає так:

1.2 – 20:30 – 00:00;

2.2 – 15:30 – 17:00;

3.1 – 20:30 – 00:00;

4.1 – 15:30 – 17:00;

5.2 – 17:00 – 20:30;

6.2 – 17:00 – 20:30.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут https://off.energy.mk.ua/

У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, ви можете самостійно переглянути причину відключення та орієнтовний час заживлення на нашому сайті – https://www.energy.mk.ua/vidklyuchennya/