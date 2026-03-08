У багатьох німецьких землях зростає кількість інцидентів, пов’язаних із праворадикальним екстремізмом у школах.

Про це повідомляє видання Welt am Sonntag, передає «Судово-юридична газета».

Дані ґрунтуються на так званих «особливих інцидентах», які включають політичний або релігійний екстремізм, расистські та антисемітські прояви.

Міністр освіти Саксонії Конрад Клеменс зазначив, що правий екстремізм є «найбільшою соціальною проблемою». У його федеральній землі кількість таких інцидентів у школах зросла з 149 у 2023 році до 245 у 2025 році.

У інших регіонах також спостерігається зростання:

Тюрінгія – зі 113 випадків у 2023 році до 198 у 2025 році;

Гессен – з 39 до 159;

Берлін – з 74 до 126;

Рейнланд-Пфальц – з 25 до 78;

Мекленбург-Передня Померанія – із 195 у 2023/2024 навчальному році до 235 у 2024/2025.

У Саксонії-Ангальт кількість праворадикальних злочинів у школах, зафіксованих поліцією, зросла з 74 у 2023 році до 192 у 2024 році.

Міністерка внутрішніх справ Саксонії-Ангальт Тамара Зішанг підкреслила, що особливо тривожними є випадки праворадикального екстремізму в початкових школах. За її словами, це демонструє необхідність виховання демократичних цінностей з раннього віку, не лише в школах, а й у сім’ях.

