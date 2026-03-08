Попри удари росії, Україна також продовжує забезпечувати стабільну роботу логістики та міжнародної торгівлі.

Через український морський коридор вже перевезено 177,7 млн тонн вантажів, з яких 106,4 млн тонн — зерно.

Про це повідомив Віце-премʼєр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Інше ТВ.

Експорт здійснюється до 55 країн світу, додав він.

