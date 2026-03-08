Війна змінила український ринок праці. Під тиском мобілізації, міграції та хронічного дефіциту кадрів бізнес почав переглядати звичні кадрові стереотипи.

Про це повідомляють аналітики компанії GRC.ua, які в рамках проекту «Барометр ринку праці» з’ясували, що роботодавці більш охоче наймають жінок на історично «чоловічі» позиції, проте досі існує гендерний розрив у зарплатах, інформує АgroРortal.

За даними Глобального індексу гендерного розриву, який публікує World Economic Forum, у 2022-2025 роках Україна поступово скорочує розрив між жінками та чоловіками в економіці, освіті, охороні здоров’я та політиці.

Презентований торік Український індекс гендерної рівності також зафіксував позитивну динаміку: 61,4 бали зі 100 можливих.

Повномасштабна війна стала поштовхом для жінок, які стали масово опановувати професії, що традиційно вважалися чоловічими. Агросектор, промисловість, державне управління стали більш активно наймати жінок.

Згідно результатів дослідження «Барометр ринку праці», 64% українських компаній уже наймають жінок на історично «чоловічі» позиції. Рік тому таких роботодавців було трохи більше половини. Ще 9% компаній поки не здійснюють такого найму, але планують почати найближчим часом.

Ця структурна зміна відбувається через економічну необхідність: бізнес не може дозволити собі ігнорувати жінок, коли вакансії залишаються відкритими місяцями. Кадровий голод змушує роботодавців позбуватися гендерних стереотипів.

Втім, розширення доступу до професій не означає автоматичної рівності в оплаті праці. Гендерний розрив у зарплатах зберігається. На початку повномасштабного вторгнення офіційно озвучувався показник у 18,6%. В окремих секторах економіки жінки могли заробляти на 41,4% менше за чоловіків. У 2025 році національний Індекс гендерної рівності підтвердив, що розрив у зарплатах фактично залишився на тому ж рівні.

Отже жінки зайшли в нові галузі та професійні позиції, але не вийшли із зони нерівності доходів. Ця проблема визнана на державному рівні. У межах Національної стратегії Уряд поставив за мету скоротити гендерний розрив в оплаті праці до 13,6% до 2030 року. Проте реальні зміни залежать не лише від законодавства, а й від управлінських практик на рівні компаній.

