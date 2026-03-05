Розпочалася 1471-ша доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 118 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 05.03.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 85 авіаційних ударів, скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9054 дрони-камікадзе та здійснив 3407 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Олександроград, Гаврилівка, Коломийці, Писанці, Воздвижівка, Гірке, Рівне, Гуляйпільське, Чарівне, Копані, Світла Долина.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, вісім районів зосередження живої сили та три артилерійські системи.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 124 обстріли, з яких 4 – із застосуванням РСЗВ. Також завдав чотирьох авіаударів із застосуванням 11 КАБ. Протягом доби зафіксовано два боєзіткнення.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Графське.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районах Піщаного, Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку противник атакував три рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне та Ставки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районах Дронівки, Рай–Олександрівки, Різниківки та Ямполя.

На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Оріхово–Василівки, Бондарного та Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке та у бік Червоного Лиману.

На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів у районах Іванівки, Андріївки–Клевцового, Новогригорівки, Зеленого Гаю, Красногірського, Злагоди та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів у районах Гуляйполя, Добропілля, Залізничного та Мирного.

На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив.

На Придніпровському напрямку окупанти атакували двічі – в районах Антонівського моста та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

