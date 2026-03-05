4 березня на території Миколаївщини зареєстровано шість пожеж, три з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Пожежі фіксувались на об’єкті транспортної інфраструктури площею 70 кв.м, у житловому секторі — площа горіння 2 кв.м, на відкритій території — сухостій на площі 5 кв.м.

Також вчора зареєстровано пожежу із загибеллю людини — у м. Первомайськ горіла кімната житлового будинку. На місці вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка 1959 р.н.

Інші епізоди — очерет та сміття на відкритій території та коротке замкнення електроприладу без подальшого горіння у м. Вознесенськ.

