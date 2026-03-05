Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області протягом лютого 2026 року проведено збір інформації стосовно 3 суб’єктів господарювання, що надають послуги з питного водопостачання, – для лабораторного контролю якості питної води відібрано 28 проб на санітарно-хімічні та мікробіологічні дослідження.

За результатами проведених лабораторних досліджень встановлено 2 нестандартні проби за фізико-хімічними показниками, зокрема за водневим показником (pH), за наступними адресами:

м. Миколаїв, вул. вул. Погранична, 9;

м. Миколаїв, вул. вул. Інженерна, 1.

Крім того, встановлено порушення вимог щодо інформування споживачів щодо виду, складу води, умов зберігання, місцезнаходження підземного джерела питного водопостачання та номера і глибини свердловини, посилання на нормативний документ, згідно з яким виготовлено питну воду та результати лабораторних досліджень якості питної води.

За результатами проведеної роботи суб’єктам господарювання підготовлено пропозиції щодо усунення встановлених порушень вимог санітарного законодавства, поінформували в ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

