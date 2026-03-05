Генератори – резервні чи портативні – здатні покрити базові потреби в електроенергії. Однак їхня робота не зводиться до простого принципу “вставив у розетку – отримав струм”. Неправильне підключення може призвести до перевантаження, перегріву або виходу з ладу обладнання. Про це пише 24 Канал.

Системи кондиціонування. Центральні кондиціонери мають дуже високий пусковий струм. Щоб охолодити весь будинок, системі потрібно значно більше енергії на старті, ніж здатен видати невеликий портативний генератор. Навіть якщо пристрій запуститься, навантаження може швидко призвести до аварійного вимкнення або пошкодження.

Як пише BGR, великі генератори з захистом від перевантаження знижують ризик, але й вони не завжди витримують і пускове, і постійне навантаження кондиціонера.

Чутлива електроніка. Існують генератори, які виробляють так звану “брудну” електроенергію – з нестабільною напругою та коливаннями хвилі. Такі моделі можуть спричиняти стрибки напруги.

Для комп’ютерів, ноутбуків і сучасних телевізорів це небезпечно. Постійні коливання струму або різкі вимкнення можуть пошкодити внутрішні компоненти. Безпечнішим варіантом є генератор із чистою синусоїдою або використання якісного мережевого фільтра. Водночас варто враховувати загальне енергоспоживання системи.

Обігрівачі. Переносні електрообігрівачі формально можна підключати до генератора, але вони споживають багато енергії як на старті, так і під час роботи. Крім того, нагрівальні елементи потребують стабільного струму.

Як зазначає Slashgear, якщо генератор має невелику потужність або працює з нестабільною напругою, обігрівач може спричинити перевантаження. У найкращому випадку спрацює захист і генератор вимкнеться, у гіршому – можливе пошкодження обладнання.

Пральні машини та сушарки. Це одні з найбільш енерговитратних побутових приладів. Сушарки особливо навантажують мережу через нагрівальні елементи. Одночасна робота з іншими пристроями значно підвищує ризик перевантаження генератора.

Пральні машини мають ще одну проблему – потребу в подачі води. Якщо водопостачання залежить від електричного насоса, його також доведеться живити від генератора. Насоси мають високі пускові струми, тому одночасна робота насоса та пральної машини для більшості портативних моделей є надто складним завданням.

Дешеві подовжувачі. Навіть якщо сам генератор достатньо потужний, слабкою ланкою може стати подовжувач. Недорогі офісні кабелі не розраховані на великі навантаження та інтенсивний струм.

Генераторні подовжувачі виготовляють із товстішого дроту, із захистом від вологи та високих струмів. Використання тонкого кабелю низької якості може призвести до перегріву, короткого замикання або пошкодження підключених пристроїв.