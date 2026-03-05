Компанія Amazon (AMZN.O) заявила в понеділок, що деякі з її центрів обробки даних в Об’єднаних Арабських Еміратах та Бахрейні були пошкоджені внаслідок ударів дронів під час конфлікту на Близькому Сході, що призвело до порушення роботи хмарних сервісів та затягнуло процес відновлення, повідомляє Reuters.

Удар по об’єкту в ОАЕ став першим випадком, коли центр обробки даних великої американської технологічної компанії був порушений внаслідок військових дій. Це викликає питання щодо темпів розширення великих технологічних компаній у регіоні.

«В ОАЕ два наші об’єкти були безпосередньо уражені, тоді як у Бахрейні удар дрона поблизу одного з наших об’єктів завдав фізичного впливу на нашу інфраструктуру», – йдеться в оновленні на сторінці стану хмарного підрозділу Amazon, Amazon Web Services (AWS).

«Ці удари спричинили структурні пошкодження, порушили електропостачання нашої інфраструктури, а в деяких випадках вимагали проведення заходів з гасіння пожеж, що призвело до додаткових пошкоджень водою», – заявили в AWS.

«Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити повну доступність послуг, хоча очікуємо, що відновлення буде тривалим, враховуючи характер фізичних пошкоджень», – додали в компанії.

Раніше AWS заявляла, що «об’єкти» спровокували пожежу в неділю, яка змусила владу зрештою відключити електропостачання кластера центрів обробки даних Amazon в ОАЕ, а відновлення, як очікується, триватиме щонайменше день.

Фінансові установи, які користуються послугами AWS, постраждали від збою, повідомила Reuters одна людина, безпосередньо обізнана з ситуацією, яка попросила залишитися анонімною через делікатність питання.



«Навіть коли ми працюємо над відновленням цих об’єктів, триваючий конфлікт у регіоні означає, що ширше операційне середовище на Близькому Сході залишається непередбачуваним», – заявила AWS.

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Американські технологічні гіганти позиціонують ОАЕ як регіональний центр обчислень штучного інтелекту, необхідних для роботи таких сервісів, як ChatGPT. У листопаді компанія Microsoft (MSFT.O) заявила, що планує довести загальні інвестиції в ОАЕ до 15 мільярдів доларів до кінця 2029 року та використовуватиме чіпи Nvidia (NVDA.O) для своїх центрів обробки даних там.

«У попередніх конфліктах регіональні супротивники, такі як Іран та його посередники, атакували трубопроводи, нафтопереробні заводи та нафтові родовища в країнах-партнерах Перської затоки. В епоху обчислень ці актори також можуть атакувати центри обробки даних, енергетичну інфраструктуру, що підтримує обчислення, та вузькі точки оптоволоконного зв’язку», – заявив минулого тижня вашингтонський аналітичний центр Центр стратегічних та міжнародних досліджень.

Збій AWS порушив роботу десятка основних хмарних сервісів, і компанія порадила клієнтам створити резервні копії критично важливих даних та перенести операції на сервери в регіонах AWS, які не постраждали.

Комерційний банк Абу-Дабі (ADCB.AD) заявив, що його платформи та мобільний додаток були недоступні через збій в ІТ-системі в регіоні, хоча він безпосередньо не пов’язав збій з інцидентом AWS.