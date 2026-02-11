Про це йдеться у заяві міністерства оборони.

“5 лютого з російського полону повернувся Назар Далецький, боєць 24 механізованої бригади імені короля Данила. Він вважався загиблим з вересня 2022 року, а в 2023 році був офіційно похований після помилкової ідентифікації за ДНК. Родина Далецького отримала виплати за його загибель.

Офіційно заявляємо, що Міністерство оборони не має підстав і намірів спонукати родину Далецьких до повернення коштів.

Повернення захисника, який раніше вважався загиблим, — це надзвичайно важлива подія для його близьких і для всієї України. Додаткове травмування рідних, що пережили тяжкі події, є неприпустимим.

Ситуація унікальна, і потребує делікатного підходу. Помилки, які могли бути допущені при встановленні факту смерті військовослужбовця, мають бути вивчені. Однак для Міністерства оборони України безумовним пріоритетом є захист прав військових та їхніх родин”, – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, на Львівщину з полону повернувся боєць, якого вважали загиблим і “поховали”. Тепер родина мусить повернути 15 млн.грн. Про це на сесії Львівської облради заявив представник омбудсмена Тарас Подвірний. Він нагадав, що військового Назара Далецького поховали після проведеної експертизи ДНК. Родина отримала відповідну виплату від держави, яка передбачена у розмірі 15 млн грн.

«Юридичний момент, що родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився, бо ми розуміємо, що експертиза ДНК надзвичайно точна», – сказав Тарас Подвірний.