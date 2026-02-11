Громада Миколаєва систематично підтримує Сили оборони України. З перших днів повномасштабної війни місто адресно допомагає конкретним підрозділам, відповідаючи на їх офіційні запити. Це дозволяє закривати реальні потреби військових.

Як повідомили в Миколаївській міськраді, у січні 2026 року громада Миколаєва передала нашим захисникам 550 FPV-дронів на загальну суму 8 мільйонів гривень. А також комп’ютерне й інше технічне обладнання, яке необхідне для роботи підрозділів: засоби зв’язку, комплектуючі, електроніку.

Як повідомляло Інше ТВ, Донати глядачів та акторів – Миколаївський муздрамтеатр за зимові свята направив на допомогу ЗСУ 120 тис.грн.