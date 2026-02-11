Домен месенджера WhatsApp зник із Національної системи доменних імен (НСДІ) РФ, яка була створена в рамках закону про «суверенний Рунет». Тепер доступ до месенджера можливий лише через VPN. 10 лютого з НСДІ видалили дані YouTube, зазнавши аналогічного обмеження.

Про це повідомляє російський опозиційний паблік Астра з посиланням на проєкт «На зв’язку». Доступу без VPN також немає до Facebook, браузеру Tor та іноземним ЗМІ:

«Регулятори почали активно використовувати новий метод обмежень: видалення записів DNS або DNS tampering. Це траплялося і раніше, але точково, наприклад, при блокуванні Discord та Signal у 2024 році. Масове вилучення ми зафіксували лише сьогодні. Поки що тільки НСДІ видалила зі своїх записів інформацію про IP-адреси деяких ресурсів. Інші DNS-провайдери працюють справно.

При цьому російська влада раніше стверджувала, що не повністю блокує роботу, наприклад, YouTube, а лише уповільнює.