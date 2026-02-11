Нове дослідження Кільського інституту світової економіки (IfW Kiel) засвідчило, що, хоча підтримка України з боку Сполучених Штатів у 2025 році скоротилася на 99%, загальний обсяг допомоги країні залишився приблизно на рівні минулих років, оскільки Європа різко збільшила свій внесок.

Про це пишуть «Букви» з посиланням на Welt.

Загалом у 2025 році європейці надали Україні близько 29 мільярдів євро військової допомоги — значно більше, ніж раніше. У 2022–2024 роках обсяг європейської військової допомоги становив приблизно 17–18 мільярдів євро на рік. Це означає зростання на 67%.

Фінансова та гуманітарна підтримка також значно зросла — на 59% порівняно зі середнім показником 2022–2024 років. Більшу частину Україна у 2025 році отримала через інституції ЄС — близько 35,1 мільярда євро, що становить 89% усієї європейської фінансової та гуманітарної допомоги (усього близько 39 мільярдів).

Як з’ясувалося, Німеччина відіграла ключову роль в озброєнні Києва. У 2025 році країна надала 9 мільярдів євро військової допомоги — більше, ніж будь-який інший союзник. Крім того, Німеччина виділила близько 600 мільйонів євро на закупівлю американського озброєння у межах проєкту НАТО PURL.

На умовно другому місці після Німеччини Велика Британія — 5,4 млрд євро військової допомоги, Швеція — 3,7 млрд євро, Норвегія — 3,6 млрд євро, Данія — 2,6 млрд євро.

Зазначається, що у галузі військової допомоги збільшується розрив між Північною та Південною Європою. У 2025 році Північна Європа забезпечила близько 33% європейської військової допомоги, хоча на регіон припадає лише 8% ВВП 31 країни-донору. Південна Європа, навпаки, внесла лише 3% військової допомоги, хоча там виробляється 19% європейського ВВП.

