-Ми тільки на початку шляху виробництва Air Defense, ППО. У нас не було свого ППО. Знаєте, що було? На початок війни у нас було 25 систем С-300 і кілька тисяч ракет. А знаєте, у 90-х роках скільки систем С-300 було в Києві? Не в Україні — 25, 30 чи 50 систем, — а саме в Києві. Цікаво? 250. То що робили з Україною всі ці роки? — сказав президент Зеленський на зустрічі із студентами та викладачами Національного університету «Київський авіаційний інститут».

-Можна порівняти з монстром — з росією: монстром, у якого сотні цих систем і ракет, які вони С-300 виробляють. Ми не виробляли С-300, у нас не було ракет. Те, що було, — трохи лежало, от і все. Тобто ми лише на шляху створення ППО.

За цей час у нас є Hawk, IRIS-T, NASAMS, у нас є Patriot, різні ракети — PAC-2, PAC-3 тощо. У нас багато різних систем. Десятки різних систем ППО. І ми на цьому шляху: будуємо свої, будуємо власну систему. Це дуже непросто.

У нас немає за плечима 100 років, коли вся махіна Радянського Союзу будувала цю ППО. У нас цього немає. У нас із вами — початок повномасштабної війни. І до цього, вибачте, але індустрії в Україні не було. Індустрії.

Індустрія — це коли на тебе наступають росіяни, а ти їх зупиняєш. Це індустрія. І найбільша, яка є в Європі сьогодні, — у нас. Це індустрія, але вона менша, ніж російська.

І тому, щоб завершити відповідь на ваше запитання — чи достатньо? Ні, недостатньо.

Але ми вибудовуємо пріоритети так, щоб завдати більшого болю агресору, – сказав Зеленський.

