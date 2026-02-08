Як повідомляло Інше ТВ, 18 січня відбувся перший тур президентських виборів у Португалії – в другий тур вийшли соціаліст та ультраправий.

Сьогодні, 8 лютого, у Португалії триває голосування у другому турі президентських виборів, де за посаду змагаються соціаліст Антоніу Жозе Сегуру та лідер ультраправої партії «Chega» Андре Вентура.

Про це пише AFP, передає ua.news.

Виборчий процес відбувається в умовах наслідків потужних штормів «Марта» та «Леонардо», які спричинили повені та призвели до загибелі щонайменше п’яти людей. Через негоду у 14 округах голосування для 32 тисяч громадян відклали на тиждень, проте загальнонаціональне перенесення виборів, на якому наполягав Вентура, було відхилене владою.

Опитування прогнозують впевнену перемогу 63-річного Сегуру з результатом близько 67% голосів. Його опонент Вентура набрав у першому турі 23,5%, що вже стало історичним показником для ультраправих сил країни. Дільниці працюватимуть до 20:00, після чого очікуються результати екзитполів. Новий президент змінить на посаді Марселу Ребелу де Созу, чиї повноваження завершуються у березні.