Україна почала експорт дронів і відкриває десять експортних центрів в країнах Європи до кінця поточного 2026 року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Авіація – один із перспективних напрямків для інвестування в Україну. Ми технологічні, дуже. У нас на сьогодні 450 компаній, які виробляють дрони. З них 40-50 – топи. Усі хочуть інвестувати. Наступний, 2026 рік, буде роком інвестицій у наші технології. Передусім дрони. Це велика індустрія, нова індустрія. Згідно з фінансами, які заходять в Україну під час війни, це найбільша індустрія, яка є в Україні. Сьогодні ми відкриваємо експорт. У Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів. Це й Балтійські країни, і країни Північної Європи. У 2026-му працюватимуть десять представництв”, – сказав Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова.

Зеленський також зазначив, що об’єкти енергетики на території РФ є такими ж законними цілями для українських ударів, як і військові об’єкти, оскільки є джерелом фінансування війни для держави-агресора.

“Ми не маємо обирати, б’ємо по військовій цілі чи по енергетиці. Він (агресор – ІФ-У) продає цю енергетику, він продає нафту. То це енергетика чи це військова ціль? Чесно – те саме. Він продає нафту, бере гроші, вкладає у зброю, цією зброєю вбиває українців. Що має робити українець? Два шляхи: ми будуємо зброю і б’ємо по їхній зброї, або ж б’ємо по джерелу нарощування та походження їхніх грошей. А джерело – це в них енергетика. Ось що відбувається. Усе це для нас – законні цілі “, – наголосив президент.