Російські загарбники шукають серед українців запроданців, які погодяться зареєструвати на себе термінали Старлінк у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це у своєму Telegram-каналі попередив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (позивний “Флеш”).

-Для противника Старлінк настільки важливий, що вони розгорнули цілу мережу пошуку зрадників, готових оформити Старлінк на себе в ЦНАП.

Але зрадники особливо не поспішають, і пропозиції вже доходять до 10 000 гривень.

Зрадники правильно не поспішають, тому що ми звіримо номери Старлінків у ворога з даними ЦНАП і «любителі легких грошей» отримають 15 років або довічне ув’язнення, якщо цей Старлінк стане причиною загибелі людей, – попереджає Флеш.

І ця рішучість виявляти запроданців серед своїх трохи заспокоює, бо кількість зрадників-навідників, які готові за 30 копійок продати ворогу можливість вбивати українців, вже лякає.

Нагадаємо також, що Маск відреагував на прохання Федорова – у ворога проблеми із супутниковим зв’язком Старлінк