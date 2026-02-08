Війна, яку кремль розв’язав проти України, дедалі відчутніше б’є по самій росії – насамперед по звичайних людях. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Зазначається, що, за даними “росстату”, заборгованість із виплати зарплат у рф, навіть у “бюджетників”, за 2025 рік зросла у 2,3 рази і стала рекордною за останні 9 років. При цьому понад 14,7 тисячі росіян наприкінці року не отримали зароблені гроші: у грошовому вимірі – це понад 2 млрд рублів (близько $26 млн), а темпи зростання заборгованості є безпрецедентними за два десятиліття.

Ключова причина – економічне виснаження через війну. Бізнес задихається: економіка гальмує, кредити через високу ставку центробанку стали недоступними, а всі ресурси держава спрямовує не на розвиток, а на продовження війни – вказують у ЦПД.

Там додають, що війна вбиває російську економіку і добробут росіян.

“Поки кремль говорить про “велич” і “геополітику”, люди залишаються без зарплат, стабільності й майбутнього. І це лише початок ціни, яку російське суспільство платить за агресію. Поки триває війна, криза буде лише поглиблюватися”, – прогнозують у ЦПД.