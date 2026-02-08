Заяви Росії про готовність до “енергетичного перемир’я” все більше розходяться з реальними діями на фронті та в тилу.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на своїй сторінці в соцмережі X, повідомляє FREEДОМ.

Він прямо називає позицію Кремля блефом, адже на тлі розмов про деескалацію Москва продовжує масовані нічні удари по українській енергетичній інфраструктурі, свідомо використовуючи зиму як інструмент тиску та терору проти мирного населення.

“Ці систематичні удари по енергетичній інфраструктурі, включно з об’єктами, пов’язаними з ядерною енергетикою, є воєнними злочинами за міжнародним правом і мають бути покарані реальними заходами, а не лише заявами про занепокоєння, включно з діями в Міжнародному кримінальному суді. Ті, хто наказує та здійснює ці атаки, мають понести кримінальну відповідальність”, — упевнений Будріс.

Він закликав усі країни-союзниці України прискорити поставки засобів ППО для відбиття російської агресії.

“Україні терміново необхідні фінансова, технічна підтримка, а також засоби ППО та ракети-перехоплювачі. ЄС разом із глобальними партнерами має прискорити поставки без зволікання. Кожна мить вагань підживлює російський терор”, — заявив глава МЗС Литви.

